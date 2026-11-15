Einwohner Pekings dürfen keine Drohnen mehr haben

Im September wurde schließlich das Drohnenverbot verkündet. Wer eine Drohne oder mehrere Drohnen besaß, hatte bis zum heutigen Sonntag Zeit, diese an Rücknahmestellen oder online zu verkaufen. Alternativ konnten die Flugobjekte aus der Stadt gebracht werden. Bereits im Mai war der Verkauf von Drohnen in Peking durch die Stadtverwaltung untersagt worden.