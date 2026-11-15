Einwohner Pekings dürfen keine Drohnen mehr haben

In Peking ist am heutigen Sonntag ein Verbot für privaten Drohnenbesitz in Kraft getreten. Auch die Lagerung unbemannter Fluggeräte, der Transport von Drohnen und deren Bauteile sind davon betroffen. Die Regierung argumentiert mit Sicherheitsgründen.
Peking ist Sitz der chinesischen Regierung sowie der Zentrale der Kommunistischen Partei, ranghohe Politikerinnen und Politiker wohnen in der Hauptstadt. Im Juni löste ein Flugzeugunglück Sicherheitsbedenken aus: Ein Kleinflugzeug war in den höchsten Wolkenkratzer der Welt geflogen. Der Pilot und 13 weitere Menschen kamen dabei ums Leben.
Im September wurde schließlich das Drohnenverbot verkündet. Wer eine Drohne oder mehrere Drohnen besaß, hatte bis zum heutigen Sonntag Zeit, diese an Rücknahmestellen oder online zu verkaufen. Alternativ konnten die Flugobjekte aus der Stadt gebracht werden. Bereits im Mai war der Verkauf von Drohnen in Peking durch die Stadtverwaltung untersagt worden.
Sowohl der Besitz als auch die Lagerung und der Transport sind ab sofort verboten. Die betroffene Fläche von rund 16.400 Quadratkilometern entspricht ungefähr der Größe der Steiermark. Wer trotz des Verbots Drohnen besitzt, muss mit einem Bußgeld und der Beschlagnahme rechnen. Ausnahmen gelten unter anderem für Anti-Terror-Einsätze, die Katastrophenhilfe, den Einsatz in der Landwirtschaft oder zu wissenschaftlichen Zwecken.
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