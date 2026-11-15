Salzburger Talent feiert Vize-Staatsmeistertitel

Wie schon im Jahr 2024 holte sich Marie-Theres Gruber (Union Salzburg Leichtathletik) den Vize-Staatsmeistertitel im Crosslauf. Die Salzburgerin brauchte über 7500 Meter 27:53 Minuten und darf sich daher hinter Premierensiegerin Lisa Redlinger (Union St. Pölten) über Silber freuen. Klubkollegin Emma Hainzer landete auf Platz neun.