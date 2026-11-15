Salzburger Talent feiert Vize-Staatsmeistertitel

Silber für Salzburg! Marie-Theres Gruber lief bei den Crosslauf-Staatsmeisterschaften wie bereits vor zwei Jahren auf den zweiten Platz. Klubkollegin Emma Hainzer landete auf Platz neun.
Wie schon im Jahr 2024 holte sich Marie-Theres Gruber (Union Salzburg Leichtathletik) den Vize-Staatsmeistertitel im Crosslauf. Die Salzburgerin brauchte über 7500 Meter 27:53 Minuten und darf sich daher hinter Premierensiegerin Lisa Redlinger (Union St. Pölten) über Silber freuen. Klubkollegin Emma Hainzer landete auf Platz neun.
Bei den Herren lief Sebastian Falkensteiner (LC Oberpinzgau) als bester Salzburger Zwölfter. Der Radstädter brauchte für die 7500 Meter 26:12 Minuten.
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