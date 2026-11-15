Wenn Männer leiden, wird oft weggeschaut

Wenn es um Männer und Rollenstereotype geht, denkt man an Chrom, laute Motoren, Schweiß, Muskeln und harte Arbeit. Doch Probleme, die sich nicht mit Muskelkraft lösen lassen, werden bei Männern gerne unter die Werkbank gekehrt. Der Österreichische Bundesverband für Psychotherapie (ÖBVP) fordert deshalb, psychische Krisen bei Männern früher zu erkennen und den Zugang zu psychotherapeutischen Angeboten zu verbessern. Denn Männer suchen deutlich seltener Hilfe. 2025 nahmen sich in Vorarlberg 60 Menschen das Leben. 49 waren Männer, elf Frauen – Männer starben hierzulande also rund viermal so häufig durch Suizid.