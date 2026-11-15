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Rätselraten um Ski-Ass

Gurgl: Marcel Hirscher trifft eine Entscheidung

Ski Alpin
15.11.2026 15:47
Marcel Hirscher beim Rennen in Gurgl vor einem Jahr.
Marcel Hirscher beim Rennen in Gurgl vor einem Jahr.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Es heißt weiter warten! Nachdem Marcel Hirscher bereits die Rennen in Sölden und Levi ausgelassen hatte, verzichtet Österreichs einstiger Ski-Held, der inzwischen für die Niederlande an den Start geht, auch auf einen Start beim Weltcup-Slalom in Gurgl am kommenden Sonntag.

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Hirscher brennt auf sein erneutes Comeback im Ski-Weltcup. Auf Instagram zeigte sich der Superstar zuletzt, wie intensiv er an seiner Rückkehr arbeitet. Egal, ob beim Krafttraining oder mittlerweile auch wieder auf der Piste selbst. Doch es herrscht Rätselraten: Wann sieht man Hirscher endlich wieder im Weltcup?

Fokus auf Trainings
Jetzt steht zumindest fest, dass sich die Ski-Fans weiter gedulden müssen. Hirscher wird nicht in Gurgl seine Rückkehr im Weltcup feiern, er möchte sich weiter voll und ganz auf die Trainings konzentrieren. 

Nur vier Wildcards pro Disziplin
Vor dem Saison-Auftakt war bem Council-Meeting der FIS in Genf beschlossen worden, dass Hirscher bei seinem Weltcup-Comeback eine Wildcard erhält. Der Salzburger könnte demnach mit der Startnummer 31 an den Start gehen.

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Ein Start in Gurgl kommt jedoch noch zu früh. Auch, weil Hirscher nur vier Wildcards pro Disziplin zur Verfügung hat. Schafft er es in die Top-30, bleibt ihm die eingelöste Wildcard erhalten.

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