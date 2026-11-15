Gurgl: Marcel Hirscher trifft eine Entscheidung

Hirscher brennt auf sein erneutes Comeback im Ski-Weltcup. Auf Instagram zeigte sich der Superstar zuletzt, wie intensiv er an seiner Rückkehr arbeitet. Egal, ob beim Krafttraining oder mittlerweile auch wieder auf der Piste selbst. Doch es herrscht Rätselraten: Wann sieht man Hirscher endlich wieder im Weltcup?