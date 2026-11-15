Python taucht plötzlich an Windschutzscheibe auf

Herkunft unklar

Wie die Würgeschlange in den Motorraum des Autos gelangte, wusste die Kantonspolizei Bern zunächst nicht. Woher sie kommt und ob ausgesetzt wurde oder ausgebüxt ist, war ebenfalls unklar. Der Schlangenexperte Erich Hausammann sagte zu Medien, dass es sich um einen Teppichpython handle. Diese Art sei ungefährlich, ein Biss lediglich unangenehm. Schlangen würden grundsätzlich eher die Flucht ergreifen und Menschen nur dann angreifen, wenn sie sich bedrängt fühlten.