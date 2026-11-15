Python taucht plötzlich an Windschutzscheibe auf

Dieses Erlebnis wird eine 66-jährige Schweizerin wohl nicht mehr so schnell vergessen: Auf dem Weg zum Sport tauchte plötzlich ein Python aus dem Motorraum auf. Die Würgeschlange war unbemerkt bereits sechs Kilometer als blinde Passagierin mit ihr und ihrer Begleiterin mitgefahren.
Ihre Beifahrerin habe die Autofahrerin darauf aufmerksam gemacht, berichteten mehrere Schweizer Medien. Zunächst habe die 66-Jährige aus Bern nach einem „Schau‘ mal“ noch gedacht, dass der Verkehr in der Gemeinde Belp gemeint sei. Dann habe sie das Tier erkannt, das während der Fahrt plötzlich an der Windschutzscheibe aufgetaucht war.
Nach dem ersten Schreck hielten die beiden Frauen an und verständigten die Polizei. Diese rückte gemeinsam mit einem Wildhüter aus und fing die Python ein. Diese habe sich aber gewehrt, weil sie lieber beim warmen Motor bleiben wollte, sagte die Autofahrerin zu „20 Minuten“ – zuerst hatte das Onlineportal „Plattform J“ berichtet.
Den Einsatzkräften gelang es dennoch, den ungebetenen Fahrgast einzufangen und in einen Tierpark zu bringen. Belp ist etwa 14,4 Kilometer von Bern entfernt.
Herkunft unklar
Wie die Würgeschlange in den Motorraum des Autos gelangte, wusste die Kantonspolizei Bern zunächst nicht. Woher sie kommt und ob ausgesetzt wurde oder ausgebüxt ist, war ebenfalls unklar. Der Schlangenexperte Erich Hausammann sagte zu Medien, dass es sich um einen Teppichpython handle. Diese Art sei ungefährlich, ein Biss lediglich unangenehm. Schlangen würden grundsätzlich eher die Flucht ergreifen und Menschen nur dann angreifen, wenn sie sich bedrängt fühlten.
Der Teppichpython ist in Australien heimisch. In der Schweiz kommt er in der Natur gar nicht vor. Das legt nahe, dass das Tier aus einer Nachzucht aus einem Terrarium kommt.
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