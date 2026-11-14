Millionen-Schatz in Orbáns Umfeld gefunden

Schmiergeld aus Orbán-Jahren

Es sei nun auf ein Konto der ungarischen Staatskasse eingezahlt worden, teilte die Behörde weiter mit. Sesztak hatte zwischen 2014 und 2018 den Posten als Minister für nationale Entwicklung inne. Er soll beim Kauf gebrauchter Busse zu überhöhten Preisen durch staatliche Verkehrsunternehmen Schmiergelder angenommen haben.