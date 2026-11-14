Millionen-Schatz in Orbáns Umfeld gefunden

Für Ungarns Ex-Premierminister Viktor Orbán wird es immer enger! Die neu geschaffene Antikorruptionsbehörde NVVH hat bei Ermittlungen gegen einen Ex-Minister seiner Regierung verstecktes Bargeld in Millionenhöhe entdeckt. Der Schatz sei aufwendig verschleiert worden.
Im Zuge des Strafverfahrens gegen Miklos Sesztak seien Durchsuchungen an mehreren Orten durchgeführt worden, erklärte die NVVH am Freitag. Dabei hätten die Ermittler große Mengen an Bargeld unterschiedlicher Währungen im Wert von insgesamt 17,7 Millionen Euro gefunden.
Millionen wurden „vergraben“
Das Geld entdeckten sie „vergraben in Wäldern, versteckt in landwirtschaftlichen Gebäuden, Lagerhallen und Wohnimmobilien sowie in hochwertigen Tresoren an abgelegenen Orten“.
Schmiergeld aus Orbán-Jahren
Es sei nun auf ein Konto der ungarischen Staatskasse eingezahlt worden, teilte die Behörde weiter mit. Sesztak hatte zwischen 2014 und 2018 den Posten als Minister für nationale Entwicklung inne. Er soll beim Kauf gebrauchter Busse zu überhöhten Preisen durch staatliche Verkehrsunternehmen Schmiergelder angenommen haben.
Orbáns proeuropäischer Nachfolger Péter Magyar bezeichnete den Geldfund als Wendepunkt. „Dies markiert offiziell das Ende der Fidesz-KDNP-Mafia“, erklärte er in Anspielung auf Orbáns ehemalige Regierungskoalition.
Magyars Tisza-Partei hatte die Parlamentswahl im April klar gewonnen und Orbán, der Ungarn schwere Defizite in den Bereichen Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Medienfreiheit brachte, nach 16 Jahren an der Macht abgelöst.
Nach seinem Amtsantritt kündigte Magyar Ermittlungen wegen Korruption und Machtmissbrauchs unter der Führung Orbáns an und rief die Antikorruptionsbehörde NVVH ins Leben. Drei ehemalige Minister wurden seither festgenommen, unter ihnen der frühere Wirtschaftsminister und Ex-Zentralbankchef György Matolcsy, der als Orbáns „rechte Hand“ galt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.