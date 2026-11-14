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Bargeld „vergraben“

Millionen-Schatz in Orbáns Umfeld gefunden

Außenpolitik
14.11.2026 09:13
Orbán in Erklärungsnot ...
Orbán in Erklärungsnot ...(Bild: AFP/NICOLAS TUCAT)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Für Ungarns Ex-Premierminister Viktor Orbán wird es immer enger! Die neu geschaffene Antikorruptionsbehörde NVVH hat bei Ermittlungen gegen einen Ex-Minister seiner Regierung verstecktes Bargeld in Millionenhöhe entdeckt. Der Schatz sei aufwendig verschleiert worden. 

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Im Zuge des Strafverfahrens gegen Miklos Sesztak seien Durchsuchungen an mehreren Orten durchgeführt worden, erklärte die NVVH am Freitag. Dabei hätten die Ermittler große Mengen an Bargeld unterschiedlicher Währungen im Wert von insgesamt 17,7 Millionen Euro gefunden.

Millionen wurden „vergraben“
Das Geld entdeckten sie „vergraben in Wäldern, versteckt in landwirtschaftlichen Gebäuden, Lagerhallen und Wohnimmobilien sowie in hochwertigen Tresoren an abgelegenen Orten“.

Schmiergeld aus Orbán-Jahren
Es sei nun auf ein Konto der ungarischen Staatskasse eingezahlt worden, teilte die Behörde weiter mit. Sesztak hatte zwischen 2014 und 2018 den Posten als Minister für nationale Entwicklung inne. Er soll beim Kauf gebrauchter Busse zu überhöhten Preisen durch staatliche Verkehrsunternehmen Schmiergelder angenommen haben.

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Orbáns proeuropäischer Nachfolger Péter Magyar bezeichnete den Geldfund als Wendepunkt. „Dies markiert offiziell das Ende der Fidesz-KDNP-Mafia“, erklärte er in Anspielung auf Orbáns ehemalige Regierungskoalition.

Magyars Tisza-Partei hatte die Parlamentswahl im April klar gewonnen und Orbán, der Ungarn schwere Defizite in den Bereichen Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Medienfreiheit brachte, nach 16 Jahren an der Macht abgelöst.

Nach seinem Amtsantritt kündigte Magyar Ermittlungen wegen Korruption und Machtmissbrauchs unter der Führung Orbáns an und rief die Antikorruptionsbehörde NVVH ins Leben. Drei ehemalige Minister wurden seither festgenommen, unter ihnen der frühere Wirtschaftsminister und Ex-Zentralbankchef György Matolcsy, der als Orbáns „rechte Hand“ galt.

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