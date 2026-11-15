Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Roter Zwist

Arzt wegen SPÖ-Kalender mit Konsequenzen gedroht

Burgenland
15.11.2026 12:00
Im Bezirk Mattersburg hängt der Haussegen derzeit schief.
Im Bezirk Mattersburg hängt der Haussegen derzeit schief.(Bild: Petra Klikovits, Krone KREATIV)
Porträt von Harald Schume
Von Harald Schume

Weil er sich geweigert hat, eine bezahlte Anzeige zu schalten, soll ein parteifreier Arzt aus Draßburg (Burgenland) mit Sanktionen belegt werden. Der SPÖ-Bürgermeister unterstützt den Mediziner und fordert „rollende Köpfe“. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Ein Mediziner aus der 1260-Einwohner-Gemeinde Draßburg ist irritiert. Dem Mann, der hinter seinem Namen die abgekürzten akademischen Grade MMMMSc LLM führt, kam zu Ohren, dass bei einer SPÖ-Fraktionssitzung mit rund 30 Teilnehmern nicht unbedingt wohlwollend über ihn geredet worden sein soll. Weil, sinngemäß: Der weigert sich, Geld für unseren Jahreskalender beizusteuern! Ein Mitglied des Gemeinderates soll dem Arzt folglich negative Konsequenzen bei gemeindebehördlichen Angelegenheiten, beispielsweise bei baurechtlichen Bewilligungen, in Aussicht gestellt haben.

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
15.11.2026 12:00
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

Krone Plus Logo
Mit Krone+ mitdiskutieren
Erhalten Sie Zugang zu allen Kommentaren und diskutieren Sie mit über die wichtigsten Themen.
Abo auswählen

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
2° / 5°
Symbol stark bewölkt
Güssing
-4° / 4°
Symbol stark bewölkt
Mattersburg
3° / 6°
Symbol stark bewölkt
Neusiedl am See
2° / 6°
Symbol stark bewölkt
Oberpullendorf
0° / 5°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Seine Pferde stürzten
Nach Fiaker-Drama: Kutscher klagt „Aufpasser“
Hammer rechnet ab:
„Die Ölkonzerne stopfen sich die Taschen voll!“
Dieses Foto veröffentlichte der Verteidigungsminister auf der Plattform X.
„Gut gemacht“
Soldat schreit Hegseth an, wird mit Orden belohnt
Crash in der Osttürkei
Vier Tote bei Absturz von Militärhelikopter
krone.tv fragt nach
Funktioniert Dreierkoalition? „So ein Schwachsinn“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
„Kinderfänger“ war ein engagierter Ortspolitiker
145.335 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der „Entführungsversuch“ passierte am Schulweg, konkret an einer Bushaltestelle. (Symbolbild).
Außenpolitik
Ex-Vertrauter offenbart Putins „teuflischen Plan“
105.331 mal gelesen
Selbst für einen seiner früheren engsten Freunde ist Putin heute ein „Monster“.
Digital
Weltweite Microsoft-Störung: Das Problem war …
102.040 mal gelesen
Der Vorfall hatte weltweit Unternehmen und Verbraucher von Microsoft-Diensten abgeschnitten.
Außenpolitik
Selenskyj: USA boten Kiew NATO-Mitgliedschaft an
1021 mal kommentiert
Selenskyj mit Trumps Schwiegersohn Jared Kushner
Außenpolitik
Millionen-Schatz in Orbáns Umfeld gefunden
697 mal kommentiert
Orbán in Erklärungsnot ...
Außenpolitik
Kreml will NATO ins Jahr 1997 zurückdrängen
648 mal kommentiert
Kreml-Chef Wladimir Putin mit seinem außenpolitischen Berater Juri Uschakow während der ...
Mehr Burgenland
Beistand leisten
Was Menschen in psychischen Krisen wirklich hilft
Miese Mautfalle M85
Ein Sopron-Ausflug mit kostspieligen Nachwehen
Mitmachen & gewinnen
Wenn das Burgenland zum Winterwunder wird
Brutale Attacke
„Als wäre der Kopf ein Fußball“: Haft nach Tritt
Krone Plus Logo
„Agratt Burgenland“
Als Frauen erstmals in den Feuerwehrdienst traten
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf