Arzt wegen SPÖ-Kalender mit Konsequenzen gedroht

Ein Mediziner aus der 1260-Einwohner-Gemeinde Draßburg ist irritiert. Dem Mann, der hinter seinem Namen die abgekürzten akademischen Grade MMMMSc LLM führt, kam zu Ohren, dass bei einer SPÖ-Fraktionssitzung mit rund 30 Teilnehmern nicht unbedingt wohlwollend über ihn geredet worden sein soll. Weil, sinngemäß: Der weigert sich, Geld für unseren Jahreskalender beizusteuern! Ein Mitglied des Gemeinderates soll dem Arzt folglich negative Konsequenzen bei gemeindebehördlichen Angelegenheiten, beispielsweise bei baurechtlichen Bewilligungen, in Aussicht gestellt haben.