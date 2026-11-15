Arzt wegen SPÖ-Kalender mit Konsequenzen gedroht

Weil er sich geweigert hat, eine bezahlte Anzeige zu schalten, soll ein parteifreier Arzt aus Draßburg (Burgenland) mit Sanktionen belegt werden. Der SPÖ-Bürgermeister unterstützt den Mediziner und fordert „rollende Köpfe“.
Ein Mediziner aus der 1260-Einwohner-Gemeinde Draßburg ist irritiert. Dem Mann, der hinter seinem Namen die abgekürzten akademischen Grade MMMMSc LLM führt, kam zu Ohren, dass bei einer SPÖ-Fraktionssitzung mit rund 30 Teilnehmern nicht unbedingt wohlwollend über ihn geredet worden sein soll. Weil, sinngemäß: Der weigert sich, Geld für unseren Jahreskalender beizusteuern! Ein Mitglied des Gemeinderates soll dem Arzt folglich negative Konsequenzen bei gemeindebehördlichen Angelegenheiten, beispielsweise bei baurechtlichen Bewilligungen, in Aussicht gestellt haben.
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