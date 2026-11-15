Erster Start für St. Pölten – erster Titel!

Lisa Redlinger ist ein perfekter Einstand für die Union St. Pölten gelungen! Die 24-Jährige, die von der TS Lustenau nach Niederösterreich gewechselt ist, sicherte sich in Freistadt bei den Staatsmeisterschaften im Crosslauf über 7500 m in 26:36 den Titel.
Damit sicherte sich die Vorarlbergerin auch einen Startplatz für die Crosslauf-EM in Belgrad am 13. Dezember: „Bei der EM wird die Strecke eher flach sein, die liegt mir sicher noch mehr als die Strecke hier in Freistadt. Die war ja extrem hart, es ist aber super für mich gelaufen.“
Schlusspunkt eines grandiosen Jahres
Die EM in Belgrad bildet dann den Schlusspunkt ihres grandiosen Jahres, in dem sie in der Halle, im Freien, auf der Straße und eben auch jetzt im Crosslauf herausragend gewesen ist. Zuletzt hatte sie bei der Straßenlauf-WM in Kopenhagen über 5 km mit neuem Rekord von 15:18 den tollen 14. Platz belegt.
Wieder Kevin Kamenschak
Bei den Männern wiederholte in Freistadt Kevin Kamenschak seinen Vorjahreserfolg. Er gewann über die 7500 m in 23:58 vor Lukas Novak (24:53).
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