Gendern im Alltag: Haben Sie sich daran gewöhnt?

Kleine Gewohnheiten umstellen kostet nichts

Die Befürworter sagen: Sprache war nie in Stein gemeißelt. Wer nur von „Ärzten“ spricht, hat im Kopf meist einen Mann vor sich. Das kann sich aber ändern. Was heute ungewohnt klingt, ist morgen normal, so war es bei vielen Wörtern. Und: Gendern koste nichts und tue keinem weh, sorge aber für Inklusion.