Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Debatte ums Binnen-I

Gendern im Alltag: Haben Sie sich daran gewöhnt?

Community
15.11.2026 15:00
Mehr Fairness oder mehr Verwirrung? Die Sprache bleibt ein Streitthema.
Mehr Fairness oder mehr Verwirrung? Die Sprache bleibt ein Streitthema.(Bild: PULS4)
Porträt von Hannes Sommer
Von Hannes Sommer

„Schülerinnen und Schüler“, „Mitarbeiter*innen“ oder einfach „Studierende“: Seit Jahren wird darüber gestritten, wie wir alle Menschen auch in der Sprache sichtbar machen. Leser – oder Leser*in –  „TychoBrahe“ liefert uns dazu unser heutiges Debattenthema: Haben Sie Ihren Frieden mit Gendern gemacht, oder bleibt Ihnen das Sternchen im Hals stecken?

Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Manche finden geschlechtergerechte Sprache selbstverständlich, andere können damit gar nichts anfangen. Laut einer Untersuchung der Universität Wien sehen jüngere Menschen das Gendern tendenziell positiver, Ältere und Männer lehnen es deutlich häufiger ab. Wo stehen Sie? Lassen Sie es uns in unserer Debatte wissen:

Kleine Gewohnheiten umstellen kostet nichts
Die Befürworter sagen: Sprache war nie in Stein gemeißelt. Wer nur von „Ärzten“ spricht, hat im Kopf meist einen Mann vor sich. Das kann sich aber ändern. Was heute ungewohnt klingt, ist morgen normal, so war es bei vielen Wörtern. Und: Gendern koste nichts und tue keinem weh, sorge aber für Inklusion.

Gendern schafft keine echten Realitäten
Die Kritiker halten dagegen: Sternchen und Doppelpunkte stören den Lesefluss und lassen sich kaum aussprechen. Viele empfinden die Regeln als verordnet und nicht als gewachsen. Im Alltag hätten die Menschen ohnehin andere Sorgen. Und letztlich: Gleichberechtigung entscheide sich nicht an einem Satzzeichen, sondern bei Löhnen und Chancen.

Ihre Meinung ist gefragt!
Gendern Sie selbst, im Beruf oder im Privatleben? Welche Form stört Sie am wenigsten, und welche geht gar nicht? Und sollen Behörden und Politik hier überhaupt Regeln vorgeben?
Wir sind gespannt auf Ihre Kommentare!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Community
15.11.2026 15:00
Loading
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
„Kinderfänger“ war ein engagierter Ortspolitiker
145.910 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der „Entführungsversuch“ passierte am Schulweg, konkret an einer Bushaltestelle. (Symbolbild).
Außenpolitik
Ex-Vertrauter offenbart Putins „teuflischen Plan“
106.404 mal gelesen
Selbst für einen seiner früheren engsten Freunde ist Putin heute ein „Monster“.
Digital
Weltweite Microsoft-Störung: Das Problem war …
102.560 mal gelesen
Der Vorfall hatte weltweit Unternehmen und Verbraucher von Microsoft-Diensten abgeschnitten.
Außenpolitik
Selenskyj: USA boten Kiew NATO-Mitgliedschaft an
1035 mal kommentiert
Selenskyj mit Trumps Schwiegersohn Jared Kushner
Außenpolitik
Macron: „Ist das Rezept für den nächsten Krieg!“
724 mal kommentiert
Macron gilt als großer Unterstützer der Selenskyj-Regierung.
Außenpolitik
Millionen-Schatz in Orbáns Umfeld gefunden
681 mal kommentiert
Orbán in Erklärungsnot ...
Mehr Forum
Diskutieren Sie mit!
Was geht Ihnen ab im „Herbst der Ergebnisse“?
Blaue Budget-Pläne
Würde ein Finanzminister der FPÖ besser sparen?
Verbot oder Prävention
Was hilft wirklich gegen Extremismus?
Diskutieren Sie mit!
Microsoft-Ausfall: Sind wir eigenständig genug?
Kommentar des Tages
Sparstift: „Ohne Kunst und Kultur wird´s finster“
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf