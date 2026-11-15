Gendern im Alltag: Haben Sie sich daran gewöhnt?

„Schülerinnen und Schüler“, „Mitarbeiter*innen“ oder einfach „Studierende“: Seit Jahren wird darüber gestritten, wie wir alle Menschen auch in der Sprache sichtbar machen. Leser – oder Leser*in – „TychoBrahe“ liefert uns dazu unser heutiges Debattenthema: Haben Sie Ihren Frieden mit Gendern gemacht, oder bleibt Ihnen das Sternchen im Hals stecken?
Manche finden geschlechtergerechte Sprache selbstverständlich, andere können damit gar nichts anfangen. Laut einer Untersuchung der Universität Wien sehen jüngere Menschen das Gendern tendenziell positiver, Ältere und Männer lehnen es deutlich häufiger ab. Wo stehen Sie? Lassen Sie es uns in unserer Debatte wissen:
Kleine Gewohnheiten umstellen kostet nichts
Die Befürworter sagen: Sprache war nie in Stein gemeißelt. Wer nur von „Ärzten“ spricht, hat im Kopf meist einen Mann vor sich. Das kann sich aber ändern. Was heute ungewohnt klingt, ist morgen normal, so war es bei vielen Wörtern. Und: Gendern koste nichts und tue keinem weh, sorge aber für Inklusion.
Gendern schafft keine echten Realitäten
Die Kritiker halten dagegen: Sternchen und Doppelpunkte stören den Lesefluss und lassen sich kaum aussprechen. Viele empfinden die Regeln als verordnet und nicht als gewachsen. Im Alltag hätten die Menschen ohnehin andere Sorgen. Und letztlich: Gleichberechtigung entscheide sich nicht an einem Satzzeichen, sondern bei Löhnen und Chancen.
Ihre Meinung ist gefragt!
Gendern Sie selbst, im Beruf oder im Privatleben? Welche Form stört Sie am wenigsten, und welche geht gar nicht? Und sollen Behörden und Politik hier überhaupt Regeln vorgeben?
Wir sind gespannt auf Ihre Kommentare!