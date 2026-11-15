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Sind „Wahnsinnige“

„The COM“ steckt hinter 20 Fällen in Österreich

Österreich
15.11.2026 08:32
Das internationale, gewaltbereite Netzwerk „The COM“ steckt hinter mindestens 20 Kriminalfällen ...
Das internationale, gewaltbereite Netzwerk „The COM“ steckt hinter mindestens 20 Kriminalfällen in Österreich (Symbolbild).(Bild: SB Arts Media - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Das internationale, gewaltbereite Netz „The COM“ steckt hinter mindestens 20 Kriminalfällen in Österreich. Deutlich mehr Fälle, nämlich 115, hätten einen Bezug zu dem Netzwerk, sagte der Direktor des Bundeskriminalamts, Andreas Holzer. „Ich kann hier internationale Ermittler zitieren: ‘Wir haben es hier mit Wahnsinnigen zu tun, die unsere Kinder angreifen‘.“

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„The COM“ soll beispielsweise hinter der 14-jährigen Friedhofsmörderin in Wien und dem in Wien festgenommenen Schweden im Zusammenhang mit dem Suizidversuch einer 14-Jährigen stehen. Vor eineinhalb Jahren hörte Holzer bei einem Europol-Treffen von Polizeibehörden erstmals von dem Netzwerk. Es häuften sich Verdachtsfälle, dass es auch hierzulande Opfer gibt. Inzwischen habe man 300 Fälle rückanalysiert, teils habe es schon gerichtliche Urteile gegeben, sagte der Direktor des Bundeskriminalamts. 115 Fälle in Österreich hätten einen Bezug zu „The Com“, 20 seien beweisfest.

„The COM“ steht für „Community“ und hat ihren Ursprung in den Vereinigten Staaten. Die Täterinnen und Täter sind in Chatgruppen auf Social-Media-Plattformen, Foren, Messengerdiensten und anderen Kommunikationskanälen aktiv. Kinder und Jugendliche werden von großteils Minderjährigen oder jungen Erwachsenen rekrutiert, manipuliert und zu Straftaten genötigt. Zunächst wird eine Bindung und Vertrauensbasis aufgebaut, danach werden die Kinder und Jugendlichen isoliert und nach und nach die Grenzen verschoben. Die Opfer werden beispielsweise dazu gebracht, intime Aufnahmen zu verschicken, um sie zu erpressen, zu Straftaten verleitet, um die Zugehörigkeit zu zeigen, oder auch in den Suizid getrieben.

Zitat Icon

Ich kann hier internationale Ermittler zitieren: 'Wir haben es hier mit Wahnsinnigen zu tun, die unsere Kinder angreifen'.

BK-Direktor Andreas Holzer warnt vor dem Netz „The COM“

„Der Brutalste ist der Star“
Es gibt auch sogenannte Cuttingshows, wo sich die Geschädigten vor zehntausenden Zuschauerinnen und Zuschauern im Livestream etwas in die Haut ritzen müssen, meist Symbole beziehungsweise Initialen einer der vielen Gruppierungen oder deren Protagonisten von „The COM“. „Der Brutalste ist dann der Star“, sagte Holzer. Am Landgericht Hamburg läuft seit Jahresbeginn ein Prozess gegen einen Deutsch-Iraner, der unter dem Pseudonym „White Tiger“ im Internet auftrat und Kinder zu Gewalt gegen sich selbst gezwungen haben soll. Nachdem er einen 13 Jahre alten US-Amerikaner in den Suizid getrieben haben soll, wurde Mordanklage erhoben.

Zu den einzelnen Fällen in Österreich hielt sich Holzer bedeckt. Im Februar wurde im Bundeskriminalamt gemeinsam mit der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) eine Arbeitsgruppe zu dem Netzwerk gegründet. Bisher gehen rund 50 Deliktarten, darunter Terrorismus, Körperverletzung, Vergewaltigung und Kindesmissbrauchsdarstellungen, auf das Konto der Gruppe. In Österreich darf die Polizei nach wie vor keine Messengerdienste überwachen. „Wir können nichts machen, wir können uns nur auf unsere Partnerbehörden verlassen, dass sie uns die Informationen geben“, sagte Holzer. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) würde den „Bedarf“ der Überwachung von Messengerdiensten verstehen, sagte er.

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So sieht die Prävention aus
„Für mehr Prävention ‘wollen wir an die Gruppen herantreten, die wirklich was bewirken können, zum Beispiel Eltern, Lehrer, Jugendschutzeinrichtungen, Einsatzkräfte, Ärzte, Rettungsdienste oder eben Polizisten‘“, sagte Holzer. Ungefähr 2000 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte wurden bisher geschult. Auch Kinder und Jugendliche müssten so geschützt werden, dass sie die Gefahren erkennen, ohne das Thema unnötig interessant zu machen, sagte der BK-Direktor. Er halte aber nichts davon, die Spiele und Chats zu verbieten. „Wichtig ist, dass wir es stoppen.“

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