„The COM“ steckt hinter 20 Fällen in Österreich

„Der Brutalste ist der Star“

Es gibt auch sogenannte Cuttingshows, wo sich die Geschädigten vor zehntausenden Zuschauerinnen und Zuschauern im Livestream etwas in die Haut ritzen müssen, meist Symbole beziehungsweise Initialen einer der vielen Gruppierungen oder deren Protagonisten von „The COM“. „Der Brutalste ist dann der Star“, sagte Holzer. Am Landgericht Hamburg läuft seit Jahresbeginn ein Prozess gegen einen Deutsch-Iraner, der unter dem Pseudonym „White Tiger“ im Internet auftrat und Kinder zu Gewalt gegen sich selbst gezwungen haben soll. Nachdem er einen 13 Jahre alten US-Amerikaner in den Suizid getrieben haben soll, wurde Mordanklage erhoben.