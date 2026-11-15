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Verbleib von Zells Torjäger? „Dann wird uns …“

Sport
15.11.2026 15:02
Trifft wie am Schnürchen: Eisbären-Stürmer Zan Jezovsek.
Trifft wie am Schnürchen: Eisbären-Stürmer Zan Jezovsek.(Bild: Johannes Radlwimmer)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Der 4:2-Sieg der Zeller Eisbären bei den Wipptal Broncos in Sterzing geht ganz auf das Konto von Zan Jezovsek. Die slowenische Tormaschine erzielte beim „Lieblingsgegner“ der Pinzgauer alle vier Treffer und avancierte somit zum Matchwinner.

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Alle vier Tore von nur einem Mann! Das war die Geschichte des Abends, nachdem die Zeller Eisbären in der Alps Hockey League bei den Wipptal Broncos in Sterzing mit 4:2 gewannen. „Für mich zählt vor allem, dass die Mannschaft gut gespielt hat und wir drei Punkte mit nach Hause genommen haben“, gab sich Torgarant Zan Jezovsek, der in 15 Partien 16 Treffer erzielte und zehn weitere auflegte, nach der Partie gegenüber der „Krone“ wortkarg. 

Zitat Icon

Wenn wir einen Spieler in Zell am See halten wollen, wird uns das auch gelingen.

Patrick SCHWARZ, Geschäftsführer Zeller Eisbären

Mit solchen Leistungen spielt sich der Stürmer auch ins Rampenlicht. „Ich hoffe, dass mir die Tore und Vorlagen Möglichkeiten für eine bessere Liga eröffnen“, meinte der Eisbären-Topscorer schon vor wenigen Wochen. Einen möglichen Abgang im Sommer steht der Klub allerdings gelassen entgegen. „Wenn wir einen Spieler in Zell am See halten wollen, dann wird uns das auch gelingen“, stellt Geschäftsführer Patrick Schwarz klar. 

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