Verbleib von Zells Torjäger? „Dann wird uns …“

Alle vier Tore von nur einem Mann! Das war die Geschichte des Abends, nachdem die Zeller Eisbären in der Alps Hockey League bei den Wipptal Broncos in Sterzing mit 4:2 gewannen. „Für mich zählt vor allem, dass die Mannschaft gut gespielt hat und wir drei Punkte mit nach Hause genommen haben“, gab sich Torgarant Zan Jezovsek, der in 15 Partien 16 Treffer erzielte und zehn weitere auflegte, nach der Partie gegenüber der „Krone“ wortkarg.