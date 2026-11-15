Migration und Beschäftigung: So sieht Realität aus

Wie hoch ist der Anteil der im Ausland Geborenen in Tirol? Woher kommen die Zuwanderer? Wie ist es um Schulbildung und Beschäftigung bestellt? Auf all diese Fragen gibt der Integrationsfonds in einer detaillierten statistischen Auswertung Auskunft.
Laut Zahlen der Statistik Austria ist der Anteil der Tirolerinnen und Tiroler mit ausländischem Geburtsort in den vergangenen zehn Jahren um 30% gestiegen, während die Zahl der im Inland geborenen Personen konstant geblieben ist (610.454 zu 611.753). Bezogen auf die Anzahl lagen in Deutschland und in der Türkei geborene Personen auf den Plätzen eins und zwei.
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