Migration und Beschäftigung: So sieht Realität aus

Laut Zahlen der Statistik Austria ist der Anteil der Tirolerinnen und Tiroler mit ausländischem Geburtsort in den vergangenen zehn Jahren um 30% gestiegen, während die Zahl der im Inland geborenen Personen konstant geblieben ist (610.454 zu 611.753). Bezogen auf die Anzahl lagen in Deutschland und in der Türkei geborene Personen auf den Plätzen eins und zwei.