ÖGK-Chef: „Wenn ich in der ,Krone‘ lese, dass …“

Die Qualität des Systems sei weiterhin „hochrangigst“. „Wenn wir ein Problem haben, sind es die Wartezeiten.“ Selbstbehalte beim Arzt, wie sie die Dienstgeberseite der ÖGK vorschlägt, lehnt Huss erneut ab. Spürbar wären sie nur für Geringverdiener, „im mittleren und oberen Einkommensdrittel spielt das keine Rolle“. Über den freien Zugang zu Fachärzten werde in den Reformgruppen intensiv diskutiert. Bei der Lenkung der Patienten sei die Hotline 1450 inzwischen ein „Schlüssel zum Erfolg“.