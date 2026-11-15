„Ja, wir glauben an die Zukunft des Skimarktes“

Anderswo fahren schon die Roboter durch die Produktionshallen, bei Skihersteller Fischer in Ried im Innkreis wird noch einiges in Handarbeit gefertigt. Die Mitarbeiter setzen die Ski – das Ausgangsmaterial ist Holz – manuell zusammen. Die Maschinen zum Schleifen des Belags hat das Innviertler Unternehmen selbst entwickelt. Kurz gesagt: Hier wird keine Massenware produziert, sondern Qualität.