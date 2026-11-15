Ein Rekord für die Ewigkeit

Auf ungewöhnliches Terrain wagt sich „Krone Vorarlberg“-Autor Harald Petermichl. Auf der Suche nach steinalten Weltrekorden kommt von der Leichathletik zu einem Sportgerät, das heuer seinen 100. Geburstag feiert und in dieser Zeit seinen Zweck ziemlich verändert hat. Wie genau, verrät Petermichl in seinem neuesten „Ach, übrigens...“
Auf der Liste der Leichtathletik-Weltrekorde finden sich einige Bestleistungen, die schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben. Die 1988 gelaufenen 10,49 Sekunden über 100 Meter von „Flo-Jo“ Florence Griffith-Joyner etwa. Marita Kochs 400 Meter-Zeit von 47,60 Sekunden ist sogar drei Jahre älter und einsam an der Spitze steht nach wie vor Jarmila Kratochvílová, die für den tschechoslowakischen Verband 1983 in München die 800 Meter in sagenhaften 1:53,28 min abspulte. Leider sind diese phänomenalen Bestleistungen mit Vorsicht zu genießen, da sie in einer Zeit aufgestellt wurden, in der Doping, egal ob persönlich oder staatlich organisiert, fast schon zum guten Ton gehörte, auch wenn Frau Kratochvílová nach eigenen Aussagen lediglich einmal wöchentlich Spritzen mit Vitamin B12 erhalten hat.
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