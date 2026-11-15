Irre! Kühlung kostet Eishockey-Klub pro Tag 500 €

Die warmen Temperaturen machen Division-I-Klub Huben zu schaffen. Denn das Kühlsystem muss auf Vollgas laufen, was dem Verein teuer kommt. Sportlich ist man weiter ohne Niederlage. Meister Steindorf bleibt auch ohne Einser-Goalie Moser makellos.
Seit Samstag brennt die Freiluft-Kunsteisbahn in Huben wieder. 800 Zuschauer strömten in die circa 1200 Personen fassende Arena, sahen einen 4:3-Erfolg im ersten Heimspiel der Division I gegen Zeltweg. Was dem Verein aber zu schaffen macht, sind die hohen Temperaturen.
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