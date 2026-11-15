„Die landwirtschaftlichen Böden sind schon krank“

In der aktuellen Ausgabe von „Wiener Wissen“ analysieren Ökologe Andreas Richter und Biochemiker Michael Zumstein (beide Universität Wien) das Thema Bodengesundheit. Etwa, was Mikroben im Boden bei Pestiziden und beim Plastik-Abbau alles leisten können. Aber auch, wo ihre Grenzen liegen. Richter: „Der Boden ist eine nichtnachwachsende Ressource. Und er ist voll von Leben. Mikroorganismen können letztlich alles abbauen.“ Zumstein: „Alles, was wir ausscheiden, wird von Mikroorganismen gefressen. So werden auch bestimmte Arten von Plastik verstoffwechselt.“
Richter: „Humus im Boden ist Pflanzenmaterial von Mikroorganismen. Landwirtschaftliche Bearbeitung ist aber oft ein negativer Faktor für den Boden. Etwa durch Humusverlust. Oder durch Bodenerosion von Pestiziden, die ausgebracht werden.“ Zumstein ergänzt: „Mit der aktuellen Erderwärmung einhergehend werden auch die Mikroorganismen aktiver.“ Richter warnt: „Österreich ist bereits deutlich wärmer geworden als der Durchschnitt der Welt. Und es wird weiter wärmer werden, wenn wir nicht drastisch gegensteuern. Neunzig Prozent der landwirtschaftlich genutzten Böden sind schon krank.“
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