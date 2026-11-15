Krieg im Jemen
Armee überlässt Houthis strategisches Küstengebiet
Weil die Sicherung der Übergangshauptstadt Aden im Süden des Landes nun oberste Priorität genießt, ziehen sich jemenitische Regierungstruppen aus Gebieten rund um die Meerenge von Bab al-Mandab zurück.
Die Truppen hatten diese Region zwar im vergangenen Monat im Zuge einer von Saudi-Arabien unterstützten Offensive von den mit dem Iran verbündeten Houthis zurückerobert, doch der Druck der mit dem Iran verbündeten Kräften auf den südlichen Landesteil ist nun offenbar zu groß geworden.
Offensive der Regierung durchkreuzt
Die Regierungstruppen rund um Bab al-Mandab wurden Militärkreisen zufolge nach al-Sukja verlegt, das unmittelbar südlich von Dhubab und 150 Kilometer westlich von Aden liegt. Sie versuchten jedoch weiterhin, die Houthis aus nahegelegenen Küstengebieten zu verdrängen. Die Geländegewinne der schiitischen Rebellen rund um Tais hätten die Offensive der Regierung bei Bab al-Mandab durchkreuzt, hieß es aus Militärkreisen.
Durch den Rückzug erhalten die mit dem Iran verbündeten Houthi-Rebellen, die einen Großteil des Nordens kontrollieren, erheblichen Einfluss auf eine der weltweit wichtigsten Schifffahrtsrouten. Die Meerenge Bab al-Mandab verbindet Asien über das Rote Meer und den ägyptischen Suezkanal mit Europa und ist von zentraler Bedeutung für den globalen Waren- und Rohstofftransport.
Die Kosten der Blockade der Meerenge von Bab al Mandab
Komplexitätsforschern zufolge würde eine vollständige Blockade der Meerenge Bab al-Mandab im Roten Meer die Weltwirtschaft bis zu zwei Mrd. US-Dollar pro Woche kosten. Schon jetzt koste die Eskalation wöchentlich 710 Mio. US-Dollar. Eine neue Angriffswelle, die den Verkehr um weitere 20 Prozent reduziert, würde die wöchentlichen Kosten auf rund eine Milliarde Dollar erhöhen, ergab eine Simulation des Complexity Science Hub (CSH) in Wien.
Die am Donnerstag veröffentlichten Berechnungen erfolgten unter der Annahme, dass die Straße von Hormuz zwischen dem Iran und den Golfstaaten offen ist. Seit dem Beginn des Iran-Krieges Ende Februar hat Teheran die Meerenge jedoch weitgehend blockiert. Auch Wechselwirkungen zwischen den beiden Meerengen wurden dabei nicht untersucht. Während die Blockade der Straße von Hormuz vor allem die weltweite Versorgung mit fossilen Energieprodukten belastet, treffen Einschränkungen im Roten Meer hauptsächlich die Lieferketten zwischen Asien und Europa. „Unser Modell zeigt, dass die wirtschaftlichen Folgen über den Energiehandel hinausgehen und eine breite Palette von Industriesektoren betreffen“, erklärte Co-Autor und CSH-Forscher Peter Klimek.
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