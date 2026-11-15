Armee überlässt Houthis strategisches Küstengebiet

Die am Donnerstag veröffentlichten Berechnungen erfolgten unter der Annahme, dass die Straße von Hormuz zwischen dem Iran und den Golfstaaten offen ist. Seit dem Beginn des Iran-Krieges Ende Februar hat Teheran die Meerenge jedoch weitgehend blockiert. Auch Wechselwirkungen zwischen den beiden Meerengen wurden dabei nicht untersucht. Während die Blockade der Straße von Hormuz vor allem die weltweite Versorgung mit fossilen Energieprodukten belastet, treffen Einschränkungen im Roten Meer hauptsächlich die Lieferketten zwischen Asien und Europa. „Unser Modell zeigt, dass die wirtschaftlichen Folgen über den Energiehandel hinausgehen und eine breite Palette von Industriesektoren betreffen“, erklärte Co-Autor und CSH-Forscher Peter Klimek.