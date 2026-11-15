Mann pfeift seit 15 Jahren auf den Zivildienst

Ein Strafbescheid in Höhe von 2000 Euro erreichte am 17. Juni das Postkasterl eines 34-jährigen Pinzgauers. Der Grund: eine Übertretung nach dem Zivildienstgesetz. Der Betroffene hätte in einem Seniorenheim anfangen sollen, doch er erschien einfach nicht. Am 2. März wäre laut Zuweisungsbescheid der Dienstantritt angestanden. Doch bis zum 9. April ging keine Entschuldigung ein.