„Geräusch gehört!“ Jetzt bangt Red Bull Salzburg

Schon 15 Treffer

Eine genaue Diagnose gibt es bislang noch nicht. Ein langer Ausfall wäre ein herber Rückschlag für die Salzburger, die in der Bundesliga nur drei Punkte hinter Tabellenführer Rapid liegen. In 21 Pflichtspielen in dieser Saison erzielte Tabakovic bereits 15 Treffer für die Mozartstädter.