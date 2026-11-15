„Geräusch gehört!“ Jetzt bangt Red Bull Salzburg

Große Sorgen um Haris Tabakovic! Bei der 2:3-Niederlage von Bosnien gegen Schweden in der Nations League musste der Stürmer verletzt ausgewechselt werden. Fällt Salzburgs Topspieler nun lange aus?
Kurz vor der Pause der Schock für Bosnien: Bei Haris Tabakovic ging nichts mehr. Mit Schmerzen musste der Angreifer am Samstagabend ausgewechselt werden. Es besteht der Verdacht auf eine Außenbandverletzung.
„Er sagt, es ist das Außenband des Knies. Wir werden die Untersuchungen abwarten müssen. Er meinte, er habe ein Geräusch gehört, als sei etwas gerissen, und dass es nicht gut aussieht“, schilderte Bosnies Teamchef Sergej Barbarez dem bosnischen Portal „N1“.
Schon 15 Treffer
Eine genaue Diagnose gibt es bislang noch nicht. Ein langer Ausfall wäre ein herber Rückschlag für die Salzburger, die in der Bundesliga nur drei Punkte hinter Tabellenführer Rapid liegen. In 21 Pflichtspielen in dieser Saison erzielte Tabakovic bereits 15 Treffer für die Mozartstädter.
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