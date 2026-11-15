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Wiesberger zittert sich in Dubai zum PGA-Ticket

Sport-Mix
15.11.2026 15:42
Bernd Wiesberger
Bernd Wiesberger(Bild: AP/Fatima Shbair)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Als 40. hatte Golfer Bernd Wiesberger mit den Spitzenplätzen beim Finale der DP World Tour in Dubai nichts zu tun. Die Zitterpartie ging aus Sicht des Burgenländers aber gut aus. 

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Als Neunter im bereinigten Race to Dubai sicherte sich Wiesberger eine der zehn Spielberechtigungen für die PGA und damit die Doppelmitgliedschaft auf beiden Golf-Touren. Der Turniersieg ging an den Engländer Tyrrell Hatton, die Jahreswertung zum bereits achten Mal an den Nordiren Rory McIlroy.

„Jahr voller Höhen und Tiefen“
„Es war keine besonders erfreuliche Woche für mich auf dem Platz, aber zumindest habe ich am Ende noch ein paar Birdies erzielt und endlich eine Runde unter Par gespielt“, schrieb Wiesberger auf Instagram. „Was für ein Jahr voller Höhen und Tiefen – aber im Innersten bin ich dankbar für alle, die mich auf dieser Reise begleitet haben. Ich kann es kaum erwarten, wieder nach Hause zu den Menschen zu kommen, die mir am meisten bedeuten.“

(Bild: AP/Altaf Qadri)

Wiesberger schloss das für die PGA-Tourkarte maßgebende Race to Dubai als 14. ab. Fünf vor ihm platzierte Spieler, darunter auch Hatton und McIlroy, kamen für die zehn Tickets jedoch nicht (mehr) in Frage.

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