Wiesberger zittert sich in Dubai zum PGA-Ticket

„Jahr voller Höhen und Tiefen“

„Es war keine besonders erfreuliche Woche für mich auf dem Platz, aber zumindest habe ich am Ende noch ein paar Birdies erzielt und endlich eine Runde unter Par gespielt“, schrieb Wiesberger auf Instagram. „Was für ein Jahr voller Höhen und Tiefen – aber im Innersten bin ich dankbar für alle, die mich auf dieser Reise begleitet haben. Ich kann es kaum erwarten, wieder nach Hause zu den Menschen zu kommen, die mir am meisten bedeuten.“