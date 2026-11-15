Wartungsarbeiten lösten Flugstopp in den USA aus

Maschinen, die zum Zeitpunkt des Stopps noch in der Luft waren, konnten nach und nach landen. Am Freitag konnten nach dem rund vierstündigen Startverbot etwa 12.000 geplante Flüge nicht mehr durchgeführt werden, darunter rund 9000 kommerzielle Flüge. Am Samstag fielen laut der Behörde FAA 4000 bis 5000 Flüge aus von insgesamt 41.000. Viele Maschinen und Besatzungen waren vielerorts nicht dort, wo sie für die nächsten Tage benötigt wurden. Insgesamt waren Zehntausende Menschen von Verspätungen und Ausfällen betroffen.