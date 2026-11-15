Technik veraltet
Wartungsarbeiten lösten Flugstopp in den USA aus
Nach dem stundenlangen landesweiten Flugstopp in den USA normalisiert sich der Flugverkehr am Sonntag wieder. „Ich denke, das Schlimmste liegt hinter uns“, sagte der Chef der US-Luftfahrtaufsicht FAA, Bryan Bedford. Inzwischen steht auch die genaue Ursache für den Ausfall des Flugkontrollsystems fest.
Die Störung sei bei routinemäßigen Wartungsarbeiten des FAA-Vertragspartners L3Harris aufgetreten, sagte US-Verkehrsminister Sean Duffy. Dabei seien alte Kupferleitungen durch Glasfasertechnik ersetzt worden. Ein Router habe daraufhin andere Geräte im Flugkontrollsystem mit Datenanfragen überlastet. Dass dies derart weitreichende Auswirkungen haben könne, sei zuvor nicht bekannt gewesen, sagte der Minister weiter.
Als sich die Störungen ausgebreitet hätten, habe die FAA dann den Flugbetrieb aus Sicherheitsgründen gestoppt. Noch sei unklar, ob der Router selbst defekt oder bei der Installation ein Fehler gemacht worden sei, sagte Duffy. Hinweise auf einen Cyberangriff gebe es nicht, wiederholte er. Der Verkehrsminister kündigte an, überprüfen zu lassen, zu welchen Tageszeiten solche Wartungsarbeiten künftig durchgeführt werden sollen. Die technische Infrastruktur der US-Flugsicherung gilt seit Jahren als veraltet.
Diese Auswirkungen hatte der Flugstopp
Die Trump-Regierung hat milliardenschwere Investitionen für die Modernisierung angekündigt. US-Heimatschutzminister Markwayne Mullin hatte zuvor gesagt, dass die Störungen nicht auf den weltweiten Ausfall von Diensten des US-Technologiekonzerns Microsoft zurückzuführen seien. Während des Flugstopps gab weder in der Telekommunikation noch bei den Radarsystemen eine vollständige Unterbrechung.
Maschinen, die zum Zeitpunkt des Stopps noch in der Luft waren, konnten nach und nach landen. Am Freitag konnten nach dem rund vierstündigen Startverbot etwa 12.000 geplante Flüge nicht mehr durchgeführt werden, darunter rund 9000 kommerzielle Flüge. Am Samstag fielen laut der Behörde FAA 4000 bis 5000 Flüge aus von insgesamt 41.000. Viele Maschinen und Besatzungen waren vielerorts nicht dort, wo sie für die nächsten Tage benötigt wurden. Insgesamt waren Zehntausende Menschen von Verspätungen und Ausfällen betroffen.
Am Sonntag sagte Bedford, dass noch erhebliche Anstrengungen nötig seien, bis der Betrieb wieder normal laufe. Das Schlimmste sei aber überstanden.
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