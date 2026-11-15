„Tut weh!“ Schlechtestes Slalom-Ergebnis seit 2006

Cheftrainer warnt vor Alarmismus

Abgesehen von Sturm, gab es aber wenig Erbauliches. „Vom Rest der Mannschaft kam insbesondere im ersten Durchgang zu wenig. Da hätte ich mir schon mehr erwartet. Das war ein bisschen zu brav“, stellt Pfeifer klar. Im zweiten Durchgang sei die Reaktion besser gewesen, „aber mit den Ausfällen geht es im Slalom relativ schnell und dann steht man plötzlich mit so einem Ergebnis da.“