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Bitterer Tag für ÖSV

„Tut weh!“ Schlechtestes Slalom-Ergebnis seit 2006

Ski Alpin
15.11.2026 14:48
Ein bitterer Tag für Österreichs Slalom-Herren.
Ein bitterer Tag für Österreichs Slalom-Herren.(Bild: Krone-Collage/EPA/KIMMO BRANDT, Screenshot/ORF)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Ein Tag zum Vergessen für Österreichs Ski-Herren in Levi. Ein Quartett um den Halbzeit-Dritten Joshua Sturm schied in der Entscheidung aus. Punkte gab es nur für Johannes Strolz, der 22. wurde. Schlechter war man zuletzt im Jahr 2006. Vom Cheftrainer gibt es anschließend klare Worte. 

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„Das ist ein harter Tag für unsere Slalom-Mannschaft. Es tut mir wirklich sehr weh“, erklärt Herren-Cheftrainer Marko Pfeifer nach dem Rennen in Levi gegenüber dem ORF. Besonders Bitter: der Ausfall von Joshua Sturm! Nach dem ersten Durchgang auf Platz drei gelegen, war er bis zu seinem Ausfall gut unterwegs. 

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„Es schmerzt sehr. Das wäre sonst wohl das Podium gewesen“, so Pfeifer. Doch alle möglichen Szenarien, weiß auch der Cheftrainer, nutzen am Ende des Tages nichts. „Positiv ist, dass er sich über den Sommer weiterentwickelt hat. Mit ihm haben wir jetzt sicher einen Topfahrer im Slalom und Riesentorlauf“, betont der 52-Jährige.

Cheftrainer warnt vor Alarmismus
Abgesehen von Sturm, gab es aber wenig Erbauliches. „Vom Rest der Mannschaft kam insbesondere im ersten Durchgang zu wenig. Da hätte ich mir schon mehr erwartet. Das war ein bisschen zu brav“, stellt Pfeifer klar. Im zweiten Durchgang sei die Reaktion besser gewesen, „aber mit den Ausfällen geht es im Slalom relativ schnell und dann steht man plötzlich mit so einem Ergebnis da.“ 

Am Ende schauten nur magere neun Punkte für das gesamte ÖSV-Team heraus. Es ist das schlechteste Slalom-Ergebnis für den Verband seit 2006 in Alta Badia. Damals war man gänzlich ohne Punkte geblieben. Der ÖSV-Cheftrainer warnte aber vor vorzeitigem Alarmismus. „Man muss ruhig bleiben, es war der erste Slalom. Man muss all in gehen, heute hat es uns leider Gottes kompakt erwischt. Wir werden das in Gurgl hoffentlich umdrehen.“

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