Helen Mirren zeigt Mordlust & Godzilla ist zurück

Auch diese Woche zeigen wir euch bei „Watchlist“ auf Krone.Tv und hier auf krone.at die besten Kinostarts der Woche: Mit dabei ist blanker Horror, raffinierter Krimi und ein echter Epos. Du hast noch nicht genug von Kino und Streaming? Verpasse keine Folge von „Watchlist“ auf Krone.TV