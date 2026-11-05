Kommissar Jennerwein lässt die Alpen beben

Schneepracht statt Sonnenschein, Mord statt Après-Ski! Im neuen Jennerwein-Krimi verwandelt sich die traumhafte Alpenwelt in einen Schauplatz voller dunkler Geheimnisse. Doch am Set und im Film ging es überraschend lustig zu. Wir haben mit Regisseur Hannu Salonen und den Schauspieler geredet.