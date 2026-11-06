„Eine Ausrede zum Saufen kann man immer finden!“

Ob der Abend mit ihm also eine Lesung mit Getränkebegleitung oder doch ein kollektives Besäufnis mit literarischem Bildungsauftrag ist, überlässt er jedem selbst: „Das liegt im Auge des Betrachters. Mich freut es, wenn ich mich vor einem zufriedenen und gut gelaunten Publikum verbeugen kann!“ Sollte Böck sich übrigens eines Tages zwischen Schauspielerei und Wein entscheiden müssen, wäre die Antwort rasch gefunden: „Auch wenn man nicht mehr spielen kann, kann man wahrscheinlich noch Wein trinken.“

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