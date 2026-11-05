Helen Mirren über Angst, Wut und Eifersucht

Für „Ein Talent fürs Morden“ schlüpft Helen Mirren in die Rolle der Krimiautorin Patricia Highsmith. „Krone“-Redakteurin Jasmin Gaderer bat die Oscar-Preisträgerin zum Interview und erfuhr mehr über Mirrens „Reise ins Unbekannte“, über Momente, in denen ihr der Geduldsfaden reißt, und darüber, was Schauspielerei mit Detektivarbeit verbindet.