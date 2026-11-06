„Wenn ich noch mal aussuchen dürfte, wäre es Wien“

Seit Jahrzehnten begeistert Vicky Leandros mit Hits wie „Ich liebe das Leben“ ihr Publikum. Ans Aufhören denkt die Sängerin noch lange nicht und auch ihre Liebe zu Österreich ist ungebrochen. Im krone.tv-Interview schwärmt die Musiklegende von Wien. Was sie sonst noch zu sagen hat? Mehr im Video.