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Neue Regeln gelten

Energieausweis: Glauben Sie nicht an diese Mythen

Recht beraten
15.10.2026 05:30
Einen Energieausweis braucht man nicht nur bei einem Verkauf.
Einen Energieausweis braucht man nicht nur bei einem Verkauf.(Bild: Ingo Bartussek - stock.adobe.com)
Porträt von Silvia Schober
Von Silvia Schober

Seit Sommer sind die neuen, strengeren Regeln rund um den Energieausweis in Österreich in Kraft. Doch die Neuerungen sind noch nicht im Bewusstsein aller Menschen angekommen. Welche Mythen sich hartnäckig halten? Wir haben die Übersicht für Sie!

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Der Energieausweis ist seit Jahren Pflicht, wenn eine Wohnung verkauft oder neu vermietet wird. Seit Juli gelten strengere Regeln: Basis ist das novellierte Energieausweis-Vorlage-Gesetz, das im Juni im Bundesgesetzblatt veröffentlicht worden ist und mit dem Österreich die EU-Gebäuderichtlinie umsetzt.

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