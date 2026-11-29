Schlagersänger Heino hat Kritik von der „Gesinnungspolizei“ zurückgewiesen – die „Krone“ berichtete –, nachdem er für einen neuen Song Textpassagen eines Lieds aus der Zeit des Nationalsozialismus verwendet hatte. „Ich habe in einer 70-jährigen Karriere noch kein einziges Nazi-Lied aufgenommen, das diesen Namen verdient“, meint er. Er sei ein „Bewahrer deutscher Volkslieder“
Diese Lieder seien „Gott sei Dank alle verboten“, und andere Lieder aus dieser Zeit unterschieden sich in wesentlichen Teilen der Musik von den Originalen.
„Bewahrer deutscher Volkslieder“
„Im Übrigen singe ich die Lieder, die mir gefallen, und lasse mir von keiner Gesinnungspolizei vorschreiben, was ich zu singen habe oder nicht“, so Heino, der sich nach eigenen Worten „als Bewahrer deutscher Volkslieder“ sieht. Hätte es ihn in dieser Rolle „nicht gegeben, wären Hunderte dieser Lieder seit Jahrzehnten in Vergessenheit geraten, und genau dafür liebt mich mein Publikum seit Jahrzehnten.“
„Ich bewege mich nicht in diesen Kreisen“
Der „Bild“ sagte er auf die Frage, ob er wusste, das „Erika“ von Rechtsextremisten genutzt werde: „Woher soll ich das wissen? Ich habe mit dem rechten Milieu nichts zu tun und bewege mich nicht in diesen Kreisen. Für mich ist Erika ein weiblicher Vorname und ein violett blühendes Heidekraut.“
Für mich ist Erika ein weiblicher Vorname und ein violett blühendes Heidekraut.
Heino
Weitere Strophen des Lieds verwendet Heino nicht. Melodie und musikalische Aufbereitung des Heino-Songs unterscheiden sich sehr deutlich von der Aufnahme von 1938. Der jetzt veröffentlichte Song ist ein schneller, tougher Techno-Beat im Stile eines Ballermann-Hits.
Forscher sieht Verwendung des Textes kritisch
Musikwissenschafter Thorsten Hindrichs äußerte trotz des harmlosen Textes und der neuen Melodie Vorbehalte. „Ich sehe es kritisch, mehr oder weniger kommentarlos und ohne jeden Kontext Liedgut oder Propagandamusik aus dem historischen Nationalsozialismus zu übernehmen und umzubauen – und dann gleichzeitig zu sagen: Das wusste ich alles gar nicht, damit habe ich eigentlich überhaupt nichts zu tun.“
Hindrichs beschäftigt sich an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz unter anderem mit rechten Musikströmungen. Der Experte wies darauf hin, dass andere neue Versionen von „Erika“ schon seit mindestens zehn Jahren im Netz kursieren – erst in Online-Spielen, und seit ein paar Jahren auch als Musik in Videoclips.
„Normalisierung extrem rechter Inhalte“
Das Lied tauche nicht nur in Neonazi-Kanälen auf, sondern auch in harmlosen Tiktok- oder Instagram-Clips, in denen User etwa wandern oder joggen. Heinos Song sei ein weiterer Baustein in der anhaltenden Normalisierung extrem rechter Inhalte.
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