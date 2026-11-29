„Ich bewege mich nicht in diesen Kreisen“

Der „Bild“ sagte er auf die Frage, ob er wusste, das „Erika“ von Rechtsextremisten genutzt werde: „Woher soll ich das wissen? Ich habe mit dem rechten Milieu nichts zu tun und bewege mich nicht in diesen Kreisen. Für mich ist Erika ein weiblicher Vorname und ein violett blühendes Heidekraut.“