Influencer und mit KI-Avatar bei Trauerreden

Auch in der digitalen Welt will der Geistliche nichts verpassen. Seinen Instagram-Auftritt startete er bewusst noch vor der Pensionierung. Startet er nun als Influencer durch? „Ich werde nicht die Sorge haben, dass ich in Vergessenheit gerate.“ Damit wolle er auch noch als Pensionist Menschen erreichen. Er geht sogar noch einen Schritt weiter: Als KI-Avatar steht er digital für Trauerreden zur Verfügung. Dass öffentliche Aufmerksamkeit allerdings nicht immer nur Applaus bedeutet, musste er in der Vergangenheit auf besonders heftige Weise erfahren ...