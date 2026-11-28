Dreimal wurde Toni Faber bereits für „Dancing Stars“ angefragt – dreimal sagte er ab! Doch könnte sich das in der Pension ändern? In „Normal reden mit Katia Wagner“ verrät der Dompfarrer, welche Pläne er schmiedet, spricht über sein Privatleben und findet deutliche Worte zu Frauen in der Kirche und dem Zölibat.
Nach 30 Jahren ist Schluss! Ende August verabschiedet sich Toni Faber als Dompfarrer. Seinen Abschied habe er sich zwar „nicht so vorgestellt“, aber mittlerweile habe er „tiefen Frieden“ über die Entscheidung gefunden. An Ruhestand denkt der 64-Jährige jedenfalls nicht einmal im Traum. Statt sich zurückzuziehen, schmiedet er bereits neue Pläne: mehr Sport, Kultur, Social Media und vielleicht sogar ein Auftritt bei „Dancing Stars“.
Kein Lebenstraum, aber …
„Ich bin dreimal gefragt worden und habe jedes Mal absagen müssen. In der Pension würde dafür jetzt mehr Zeit bleiben“, erklärt er Show-Host Katia Wagner vielsagend. Ein Lebenstraum sei die Tanzshow – für die nächste Staffel sind die Tanztickets bereits vergeben – allerdings nicht. Schließlich ist ihm bewusst, dass ein Auftritt nicht nur Begeisterung auslösen würde: „Ein paar Hundert zustimmende Meinungen, aber Tausende, die mich kreuzigen hätten wollen.“ Doch das Tanzparkett ist längst nicht die einzige Bühne, auf der Faber künftig stehen möchte ...
Influencer und mit KI-Avatar bei Trauerreden
Auch in der digitalen Welt will der Geistliche nichts verpassen. Seinen Instagram-Auftritt startete er bewusst noch vor der Pensionierung. Startet er nun als Influencer durch? „Ich werde nicht die Sorge haben, dass ich in Vergessenheit gerate.“ Damit wolle er auch noch als Pensionist Menschen erreichen. Er geht sogar noch einen Schritt weiter: Als KI-Avatar steht er digital für Trauerreden zur Verfügung. Dass öffentliche Aufmerksamkeit allerdings nicht immer nur Applaus bedeutet, musste er in der Vergangenheit auf besonders heftige Weise erfahren ...
Impfstraße im Dom brachte ihm Todesdrohungen
Besonders die Impfstraße im Stephansdom während der Corona-Zeit brachte Faber neben viel Zustimmung auch Todesdrohungen ein. Ein Mann habe ihm damals gesagt, dass er sich genieren solle, und ihm Unbarmherzigkeit mit den Ungeimpften unterstellt. „Das lässt einen nicht kalt. Das berührt auch mich“, erinnert er sich zurück. Dennoch wolle er sich nicht verbiegen. Auch nicht, wenn es um seine Meinung zur katholischen Kirche geht.
Frauen als Priester? „Es wird kommen müssen“
So lässt der im Gespräch mit Katia Wagner aufhorchen. Dass Frauen auch Priester werden können, „wird kommen müssen“. Wenn er für einen Tag Papst wäre, würde er sich für die „Frauenfrage“ einsetzen. „Das ist längst überfällig, dass wir hier eine Entscheidung treffen. Was wir Frauen nur aufgrund ihres Geschlechts vorenthalten, ist nicht mehr argumentierbar“, sagt er deutlich.
Ehe und Kinder? „Manchmal denkt man sich: ,Das wäre schön gewesen‘“
Ebenso deutlich wird er, wenn es um den Zölibat geht. Es sei ein „großes Ideal“, aber man müsse auch Kompromisse eingehen und verschiedene Lebensphasen – also auch solche, in denen man sich verliebt – akzeptieren. Ob er sein ehe- und kinderloses Leben auch einmal bereut habe? „Da und dort denkt man sich: ,Das wäre schön gewesen‘.“ Er sei allerdings mit seiner Entscheidung grundsätzlich „in Frieden“ und würde es jederzeit wieder so machen.
Wer ist die weibliche Begleitung von Toni Faber?
Faber selbst trat in der Vergangenheit auch öfter in weiblicher Begleitung auf. Kritik daran versteht er nicht: „Das ist viel Wirbel um nichts. Es gehört eine Portion Neid und Eifersucht dazu, wenn man es einem nicht gönnt, wenn man eine liebe Freundin hat“, sagt er. Sie sei eine Vertrauensperson, der er sich anvertraut, genauso wie sein Beichtvater, aber auch sein Psychiater.
Was der Dompfarrer bereut
Bereuen würde Faber rückblickend vor allem jene Momente, in denen er zu wenig geliebt, zu wenig zugehört oder zu wenig Verständnis gezeigt habe. Vielleicht hätte er manche Kritiker stärker abholen und ihre Argumente ernster nehmen sollen. Was er sich von seinem Nachfolger wünschen würde? „Das steht mir nicht an, mir etwas von ihm zu wünschen. Ich habe versucht, es anders zu machen als viele meiner Vorgänger. Ich glaube, es war originär“, blickt er zurück.
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