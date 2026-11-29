Ein glamouröser und zugleich wichtiger Abend fand gestern in der Wiener Hofburg statt: Menschen kamen im Rahmen der Initiative „RISE!“ zusammen, um ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen zu setzen. Mit dabei waren Promis wie Leona König, Christine Reiler und Elke Winkens: Mit uns sprachen sie über die Wichtigkeit des Themas und die Verantwortung jedes Einzelnen. Initiatorin Christine Klimaschka hat außerdem eine Botschaft an alle Betroffenen: „Ihr seid nicht alleine!“
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