Wie die Bayern am Sonntagvormittag mitteilten, habe sich Laimer am Samstag gegen den Hamburger SV eine Sehnenluxationsverletzung am rechten Sprunggelenk zugezogen. Er falle nun „bis auf Weiteres“ aus. Laut dem deutschen Portal „Sport 1“ müsse man mit einer rund dreimonatigen Zwangspause rechnen.