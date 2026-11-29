Hiobsbotschaft für ÖFB-Ass Konrad Laimer: Der Bayern-Kicker muss wegen einer Verletzung am rechten Sprunggelenk operiert werden und erweitert das Lazarett des deutschen Meisters.
Wie die Bayern am Sonntagvormittag mitteilten, habe sich Laimer am Samstag gegen den Hamburger SV eine Sehnenluxationsverletzung am rechten Sprunggelenk zugezogen. Er falle nun „bis auf Weiteres“ aus. Laut dem deutschen Portal „Sport 1“ müsse man mit einer rund dreimonatigen Zwangspause rechnen.
Der 29-Jährige war am Samstag in der 52. Minute für Lennart Karl eingewechselt worden, musste jedoch etwas mehr als eine halbe Stunde später wieder vom Feld, nachdem er im Zweikampf einen Schlag abbekommen hatte.
Lange Ausfallliste
Für die Bayern kommt es derzeit knüppeldick: Neben Weltfußballer Harry Kane fallen derzeit Ismael Saibari, Serge Gnabry, Alphonso Davies, Michael Olise und Jamal Musiala aus. Außerdem fehlt in den nächsten Wochen auch Joshua Kimmich, der gegen den HSV wegen einer Tätlichkeit vom Platz flog.
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