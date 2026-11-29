Völlig eskaliert ist ein Streit in einer Mc Donalds Filiale in der Tiroler Landeshauptstadt am Wochenende! Insgesamt neun Männer im Alter zwischen 23 und 42 Jahren waren darin involviert. Fünf Raufbolde wurden so schwer verletzt, dass sie in der Klinik behandelt werden mussten. Offenbar sollen auch die Rapper RAF Camora und Bonez MC involviert gewesen sein.