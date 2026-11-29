Völlig eskaliert ist ein Streit in einer Mc Donalds Filiale in der Tiroler Landeshauptstadt am Wochenende! Insgesamt neun Männer im Alter zwischen 23 und 42 Jahren waren darin involviert. Fünf Raufbolde wurden so schwer verletzt, dass sie in der Klinik behandelt werden mussten. Offenbar sollen auch die Rapper RAF Camora und Bonez MC involviert gewesen sein.
Zugetragen haben sich die wilden Szenen am Samstag um kurz nach 22 Uhr. Schauplatz war ein Mc Donalds in Innsbruck. Laut den Ermittlern der Polizei war zwischen insgesamt neun Personen ein heftiger Streit entbrannt. Dabei flogen auch gleich mehrfach die Fäuste.
Die beteiligten Männer im Alter zwischen 23 und 42 Jahren werden nach Abschluss der Erhebungen bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt.
Ein Sprecher der Polizei
Mehrere Polizeistreifen im Einsatz
„Die Innsbrucker Polizei rückte mit mehreren Streifen an und konnte im Zuge der Ermittlungen alle Beteiligten ausforschen“, heißt es von der Exekutive. Die Bilanz nach der großen Schlägerei: Fünf der Raufbolde zogen sich „Verletzungen unbestimmten Grades“ zu, konnten die Innsbrucker Klinik nach der ambulanten Behandlung aber wieder verlassen.
Anzeigen an die Staatsanwaltschaft folgen
Alle an der Rauferei beteiligten Männer, die zwischen 23 und 42 Jahre alt sind, werden nach dem Abschluss der Ermittlungen an die Innsbrucker Staatsanwaltschaft angezeigt. Warum es zu dem heftigen Streit kam, ist noch unklar. „Der Auslöser für die Auseinandersetzung wird noch ermittelt“, heißt es abschließend.
Bekannte Rapper involviert
Laut Medienberichten sollen auch die Rapper RAF Camora und Bonez MC in die Schlägerei verwickelt gewesen sein. Dazu hielt sich die Polizei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft jedoch bedeckt. Unter den ausgerückten Streifen befand sich auch ein Team der Spezialeinheit Cobra.
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