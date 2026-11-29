Ein heftiger Verkehrsunfall hat sich in den frühen Sonntagmorgenstunden auf der Wiener Südosttangente ereignet. Zwei Autos krachten kurz vor der Abfahrt Hirschstetten ineinander, eines davon überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Drei Personen wurden verletzt. Einer der beiden Lenker hatte Alkohol im Blut.
Der Unfall spielte sich um 4.30 Uhr ab als ein 22-jähriger Autolenker auf der A23 in Fahrtrichtung Norden unterwegs war. Als er laut ersten polizeilichen Ermittlungen vom linken Fahrstreifen auf den Verzögerungsstreifen wechseln wollte, kollidierte er mit dem Wagen eines 31-Jährigen.
Auto überschlug sich
Durch die Wucht des Aufpralls krachte der Wagen des 22-Jährigen zunächst gegen die Betonleitwand, ehe er auf der anderen Fahrbahnseite gegen eine Leitschiene prallte. Auch das Fahrzeug des 31-Jährigen geriet außer Kontrolle, krachte gegen einen Anpralldämpfer, überschlug sich und prallte gegen eine Leitschiene sowie einen Lichtmast. Schließlich kam der Wagen auf dem Dach zum Liegen.
Mit 0,8 Promille unterwegs
Beide Lenker erlitten leichte Verletzungen. Die 32-jährige Beifahrerin des älteren Lenkers wurde von der Berufsrettung Wien erstversorgt und zur weiteren medizinischen Abklärung ins Krankenhaus gebracht. Ein Alkotest beim 31-Jährigen ergab 0,8 Promille. Seinen Führerschein musste der Mann noch an Ort und Stelle vorläufig abgeben.
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