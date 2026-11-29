Auto überschlug sich

Durch die Wucht des Aufpralls krachte der Wagen des 22-Jährigen zunächst gegen die Betonleitwand, ehe er auf der anderen Fahrbahnseite gegen eine Leitschiene prallte. Auch das Fahrzeug des 31-Jährigen geriet außer Kontrolle, krachte gegen einen Anpralldämpfer, überschlug sich und prallte gegen eine Leitschiene sowie einen Lichtmast. Schließlich kam der Wagen auf dem Dach zum Liegen.