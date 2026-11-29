Stefan Rettenegger hat am Sonntag beim von starkem Wind überschatteten Massenstartbewerb im finnischen Ruka Platz zwei belegt. Der Salzburger, der am Samstag noch seinen ersten Weltcupsieg gefeiert hat, musste sich nur dem Norweger Jens Luraas Oftebro beugen.
Aufgrund des Windes wurde der Sprungbewerb abgesagt und stattdessen der provisorische Wertungsdurchgang gezählt. Dort lagen Oftebro und Rettenegger gleichauf, der Skandinavier hatte aber in der Loipe die Nase vorne.
„Es war ein guter Start, ich bin echt glücklich. Es hat dieses Wochenende wirklich gut geklappt. Ein guter Start ist immer wichtig, das gibt jede Menge Selbstvertrauen für den Rest des Jahres“, bilanzierte Rettenegger, der im Weltcup zum achten Mal auf Rang zwei landete. Sein Bruder Thomas Rettenegger wurde Siebenter, Johannes Lamparter Neunter.
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