„Es war ein guter Start, ich bin echt glücklich. Es hat dieses Wochenende wirklich gut geklappt. Ein guter Start ist immer wichtig, das gibt jede Menge Selbstvertrauen für den Rest des Jahres“, bilanzierte Rettenegger, der im Weltcup zum achten Mal auf Rang zwei landete. Sein Bruder Thomas Rettenegger wurde Siebenter, Johannes Lamparter Neunter.