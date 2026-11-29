Umgeben von unzähligen Büchern und Zeitschriften zeugen Fotokollagen von ihrer ungebrochenen Leidenschaft für die Natur: Bis heute wandert sie jeden Mittwoch mit den Mitgliedern des Alpenvereins durch die Vorarlberger Bergwelt. Doch Hildegard Breiner ist weit mehr als eine bemerkenswerte Seniorin. Die langjährige Obfrau des Naturschutzbundes ist so etwas wie das Gewissen des Landes, eine unermüdliche Kämpferin gegen Atomkraft und für erneuerbare Energien.