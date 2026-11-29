Die 90-jährige Bregenzerin Hildegard Breiner kämpfte gegen Atomkraft, prägte den Naturschutzbund und ermutigt heute noch Klima-Aktivisten. Ein Porträt über eine Frau, die Krisen nicht verdrängt.
Wer durch die Türen der ehemaligen Löwenbrauerei in Bregenz tritt, findet einen Ort voller Leben, Geschichte und Geist. Hier lebt die 90-jährige Hildegard Breiner – geistig absolut wach, körperlich fit und von jener eleganten, belesenen Präsenz, die den Begriff „Grande Dame“ mit Leben füllt.
Umgeben von unzähligen Büchern und Zeitschriften zeugen Fotokollagen von ihrer ungebrochenen Leidenschaft für die Natur: Bis heute wandert sie jeden Mittwoch mit den Mitgliedern des Alpenvereins durch die Vorarlberger Bergwelt. Doch Hildegard Breiner ist weit mehr als eine bemerkenswerte Seniorin. Die langjährige Obfrau des Naturschutzbundes ist so etwas wie das Gewissen des Landes, eine unermüdliche Kämpferin gegen Atomkraft und für erneuerbare Energien.
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