Eine Umfrage von IFDD zeigt nicht ganz ein Jahr vor der Landtagswahl in Tirol ein extrem knappes Rennen zwischen ÖVP und FPÖ. Mit einer eigenen Liste wäre Georg Dornauer ein Sitz im Landtag so gut wie fix. Den NEOS droht dafür der Rauswurf.
„Traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast“, besagt ein altes Sprichwort. Das gilt naturgemäß auch für politische Umfragen. Diese sprießen im Vorfeld der Tiroler Landtagswahl, die im kommenden Oktober stattfindet, nach und nach aus dem Boden. Die aktuellste stammt vom Institut für Demoskopie & Datenanalyse (IFDD) und wurde von der Tiroler FPÖ in Auftrag gegeben.
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