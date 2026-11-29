„Traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast“, besagt ein altes Sprichwort. Das gilt naturgemäß auch für politische Umfragen. Diese sprießen im Vorfeld der Tiroler Landtagswahl, die im kommenden Oktober stattfindet, nach und nach aus dem Boden. Die aktuellste stammt vom Institut für Demoskopie & Datenanalyse (IFDD) und wurde von der Tiroler FPÖ in Auftrag gegeben.