Der zweite Tag bei beim Big-Air-Bewerb „Airdrenaline“ in Innsbruck war wieder ein Erfolg. Auch wenn Anna Gassers Traum vom Podium auf dem Bergisel ausblieb. Weil der neue Modus keine Fehler verzeiht, hatte die Snowboard-Queen aus Kärnten bereits nach dem ersten Durchgang fast keine Chance mehr.