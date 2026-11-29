Mann schlief auf der Couch

Plötzlich waren aus dem Inneren der Wohnung schussähnliche Geräusche zu hören. Da eine Selbst- oder Fremdgefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte, öffneten die mittlerweile alarmierten Polizisten die Wohnungstür. Dort fanden sie den 32-Jährigen schlafend auf einer Couch vor. Der Mann wirkte stark beeinträchtigt und desorientiert.