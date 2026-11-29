Ein Rettungseinsatz hat in der Nacht auf Samstag in Wien-Floridsdorf eine kuriose Wendung genommen. Nachdem Sanitäter schussähnliche Geräusche aus einer Wohnung gehört hatten, rückte auch die Polizei an. In einer Wohnung entdeckten die Beamten schließlich knapp ein halbes Kilo Drogen.
Ein 32-Jähriger hatte zuvor selbst den Notruf gewählt und angegeben, Hilfe zu benötigen. Als die Rettungskräfte bei der Wohnung in der Axel-Corti-Gasse eintrafen, öffnete jedoch niemand die Tür. Auch auf mehrmalige Anrufe reagierte der Mann nicht mehr.
Mann schlief auf der Couch
Plötzlich waren aus dem Inneren der Wohnung schussähnliche Geräusche zu hören. Da eine Selbst- oder Fremdgefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte, öffneten die mittlerweile alarmierten Polizisten die Wohnungstür. Dort fanden sie den 32-Jährigen schlafend auf einer Couch vor. Der Mann wirkte stark beeinträchtigt und desorientiert.
Herdplatte auf höchster Stufe
Für die vermeintlichen Schüsse dürfte laut Polizei ein Glasgegenstand verantwortlich gewesen sein, der auf einer auf höchster Stufe eingeschalteten Herdplatte abgestellt worden war. In der Wohnung lagen mehrere Glasscherben verstreut.
Bei der Durchsuchung stellten die Beamten insgesamt 403 Gramm Marihuana und 86 Gramm Kokain sicher. Der 32-Jährige wurde zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Er wurde vorläufig festgenommen und zur Anzeige gebracht.
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