Seine erste Saison an der Anfield Road? War, kurz zusammengefasst, eine einzige Katastrophe. So konnte sich Florian Wirtz in seinem Premierenjahr im Nordwesten Englands nie vom Druck seines 125 Millionen Euro schweren Preisschilds befreien, wurde von Klub-Legenden wie Jamie Carragher in der Analyse förmlich „zerfetzt“.
Wobei viele ja vergessen, dass sein Einstieg vom überraschenden Tod von Diogo Jota überschattet wurde und die Mannschaft einem mentalen Trümmerhaufen glich. Vergangenheit – endlich Wirtz! Der Deutsche erinnert derzeit stark an vergangene Leverkusen-Tage, erlebt eine sportliche Wiederauferstehung. Die eng mit einer LFC-Ikone zusammenhängt. In den sozialen Medien sind sich die Fans längst einig, ihr Tenor: „Das war das letzte Geschenk von Jürgen Klopp an Liverpool.“
Der DFB-Trainer ging nämlich bei den Lehrgängen mit Wirtz mehrmals in den Dialog, impfte dem Ausnahme-Zehner Selbstvertrauen ein. Und siehe da: In den letzten fünf Partien verzeichnete er für Liverpool und Deutschland acht Torbeteiligungen.
„Kloppo kennt die Menschen hier“
„Wir sprechen immer über Liverpool. Er versucht, mir ein paar Tipps zu geben, wie ich hier erfolgreich sein kann“, verriet Wirtz im Vorfeld des heutigen Merseyside-Derbys bei Everton. „Kloppo kennt die Region und die Menschen hier ja bestens. Es hilft, wenn man das von jemandem hört, der den Verein so lange erlebt hat.“
Ausgerechnet der langjährige Erfolgscoach der „Reds“ entpuppte sichals Entwicklungshelfer des Ausnahmekickers. Klopp: „Flo wird mit diesem Selbstvertrauen sukzessive der Spieler sein, den Liverpool letzten Sommer verpflichtet hat.“
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