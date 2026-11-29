„Kloppo kennt die Menschen hier“

„Wir sprechen immer über Liverpool. Er versucht, mir ein paar Tipps zu geben, wie ich hier erfolgreich sein kann“, verriet Wirtz im Vorfeld des heutigen Merseyside-Derbys bei Everton. „Kloppo kennt die Region und die Menschen hier ja bestens. Es hilft, wenn man das von jemandem hört, der den Verein so lange erlebt hat.“