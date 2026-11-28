Pessimistischer Ausblick

Handlungsbedarf sieht er auch bei der Teilpension, diese werde nicht abgenommen. Im Bericht heißt es wörtlich: „Es ist absehbar, dass die Diskussion über die Frage, ob die Pensionsversicherung nachhaltig ausgestaltet ist, anhalten wird, da derzeit nicht davon ausgegangen werden kann, dass die dezente wirtschaftliche Erholung, die in den nächsten Jahren erwartet wird, ausreicht, um die besagten Kennzahlen wieder sinken zu lassen.“