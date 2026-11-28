Die Regierung hat ein neues Problem: Der selbst gesetzte Zielpfad bei den Pensionskosten wird um das Sechsfache überschritten. Das geht aus dem neuesten Bericht der Alterssicherungskommission hervor. Die Dreierkoalition hat dringenden Handlungsbedarf, schlägt NEOS-Sozialsprecher Johannes Gasser Alarm.
Der Zielpfad für Pensionen im Regierungsprogramm legt eine verbindliche Obergrenze für die staatlichen Ausgaben der gesetzlichen Pensionsversicherung bis 2030 fest, um das System langfristig finanzierbar zu halten. Wird dieser Ausgabenpfad kumuliert um mehr als 0,5 Prozent überschritten, greift ein automatischer Nachhaltigkeitsmechanismus mit verpflichtenden Gegenmaßnahmen. Laut NEOS wird der Pfad um drei Prozent bzw. 3,2 Milliarden Euro überschritten.
Laut dem aktuellen Bericht der Alterssicherungskommission werden die öffentlichen Ausgaben für Pensionen in den kommenden fünf Jahren von aktuell 37,5 Milliarden Euro auf rund 45,7 Milliarden Euro im Jahr 2031 ansteigen. Dann wird fast ein Drittel aller Ausgaben der Pensionsversicherung direkt aus dem Budget bezahlt.
Der pinke Sozialsprecher Gasser fordert, dass „die Pensionsgeschenke der beiden Vorgängerregierungen zurückgenommen werden und etwa die einjährige Wartefrist für die erste Pensionsanpassung wieder eingeführt wird“. Das alleine würde eine Milliarde bringen.
Pessimistischer Ausblick
Handlungsbedarf sieht er auch bei der Teilpension, diese werde nicht abgenommen. Im Bericht heißt es wörtlich: „Es ist absehbar, dass die Diskussion über die Frage, ob die Pensionsversicherung nachhaltig ausgestaltet ist, anhalten wird, da derzeit nicht davon ausgegangen werden kann, dass die dezente wirtschaftliche Erholung, die in den nächsten Jahren erwartet wird, ausreicht, um die besagten Kennzahlen wieder sinken zu lassen.“
Die Kommission betont in ihrem Bericht, dass die Zahl der Erwerbstätigen stärker steigen muss, „damit die Wachstumsraten der Bundesmittel annähernd dem Wirtschaftswachstum entsprechen“.
Schlagabtausch zwischen AK und WKÖ
Zwischen Arbeiterkammer und Wirtschaftskammer kam es nach der Veröffentlichung des Berichts zu einem Schlagabtausch. Während die AK meint, dass die Finanzierung der gesetzlichen Pensionen stabil bleibe und es kein Finanzierungsproblem, sondern ein Beschäftigungsproblem gebe, attestierte die WKÖ dem Gegenüber eine „Fehldiagnose“. „Die Fakten besagen das genaue Gegenteil“, so Rolf Gleißner, Leiter der Abteilung für Sozial- und Gesundheitspolitik in der Wirtschaftskammer.
„Heute kommen auf einen Menschen im Pensionsalter drei im Erwerbsalter, im Jahr 2040 nur mehr zwei, was kürzlich auch die Bevölkerungsprognose der Statistik Austria bestätigt hat. Schon jetzt fehlen Mittel in vielen Sozialtöpfen. Wenn wir nicht Maßnahmen setzen, um länger zu arbeiten, droht Österreich ein massives Finanzierungsproblem“, so Gleißner.
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