Noch nicht einmal ein Jahr nach der Gründung des großen Tourismusverbands Salzkammergut gehen intern die Wogen hoch. Ein Vorhaben nach Salzburger Vorbild bringt namhafte Hoteliers und Campingplatzbetreiber gegen die eigene Tourismusführung auf. Der „Krone“ liegt ein Protestschreiben vor, das offenlegt, warum die Vermieter um ihr Geschäft fürchten.