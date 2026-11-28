Am 6. Dezember bekommen viele Kinder wieder Besuch vom Nikolo. Ob das Sackerl mit Süßigkeiten oder doch mit kleinen Geschenken gefüllt sein wird – leuchtende Kinderaugen sind auf jeden Fall garantiert. Für alle Eltern, die noch auf der Suche Nikolo-Überraschungen sind, haben wir hier einige Ideen für tolle Bücher und Spiele, die Kindern gewiss Freude machen.
Ob rasante Kartenspiele, spannende Würfelduelle, kreative Malsets oder sagenhafte Abenteuergeschichten: Mit diesen Geschenkideen kommt garantiert keine Langeweile auf!
Wir stellen Ihnen unterhaltsame Highlights für Spielefans und kreative Köpfe vor, die nicht nur unter dem Christbaum für Begeisterung sorgen.
Pencil Nose – Piatnik
Zeichnen mit der Nase statt mit der Hand? Genau darum geht es beim turbulenten Partyspiel „Pencil Nose“. Ausgestattet mit einer speziellen Brille, an der ein Zeichenstift befestigt ist, müssen die Spieler vorgegebene Begriffe zeichnerisch darstellen. Die Mitspieler versuchen unterdessen, möglichst schnell zu erraten, was auf der Zeichentafel entsteht. Was zunächst einfach klingt, entpuppt sich schnell als äußerst unterhaltsame Herausforderung. Künstlerisches Talent ist dabei zweitrangig, vielmehr sind Geschicklichkeit, Kreativität und eine gute Portion Humor gefragt. Gerade die kuriosen Zeichnungen und abenteuerlichen Rateversuche machen den besonderen Reiz dieses Spiels aus. Ein originelles Partyspiel für gesellige Familienabende und lustige Stunden mit Freunden. HIER geht‘s zum Spiel!
Nuancen – Piatnik
Ist das noch Himmelblau oder schon Türkis? Mit „Nuancen“, der deutschen Ausgabe des internationalen Bestsellers „Hues and Cues“, bringt Piatnik ordentlich Farbe auf den Spieltisch. 480 unterschiedliche Farbtöne warten darauf, anhand möglichst treffender Hinweise erraten zu werden. Die Herausforderung besteht darin, eine Farbe zunächst mit nur einem Wort und anschließend mit maximal zwei Wörtern zu beschreiben. Dabei wird schnell deutlich, wie unterschiedlich Menschen Farben wahrnehmen und welche Assoziationen sie damit verbinden. Je näher die Spieler dem gesuchten Farbton kommen, desto mehr Punkte erhalten sie. Das kreative Ratespiel fördert Sprachgewandtheit, Vorstellungsvermögen und Kommunikation – und sorgt dabei für so manch überraschenden Aha-Moment. Geeignet ist das Gesellschaftsspiel für drei bis zehn Personen ab acht Jahren bei einer Spieldauer von rund 30 Minuten. HIER geht‘s zum Spiel!
Premium-Malset My ArtNOBLE® – Schmidt Spiele
Eine kreative Auszeit vom hektischen Alltag versprechen die Premium-Malsets der Reihe My ArtNOBLE. Anders als beim klassischen Malen nach Zahlen steht hier die individuelle Gestaltung eines bereits vorbereiteten Kunstwerks im Vordergrund. Auf einer vorgedruckten Leinwand fehlen bewusst ausgewählte Details, die mit Acrylfarben selbst ergänzt werden können. Dabei lassen sich unterschiedliche Maltechniken ausprobieren, eigene Farbtöne mischen und persönliche Akzente setzen. Zum Lieferumfang gehören unter anderem eine 40 x50 Zentimeter große Leinwand, Acrylfarben, Pinsel, Mischpalette sowie eine ausführliche Anleitung. Auch eine Übungskarte erleichtert den Einstieg in die Welt der Acrylmalerei. Künstlerische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, denn im Mittelpunkt stehen die Freude am Gestalten und das kreative Erlebnis. Eine schöne Geschenkidee für alle, die gerne abschalten und dabei etwas Bleibendes erschaffen möchten. HIER geht‘s zum Spiel!
Kniffel® – Das Duell - Schmidt Spiele
Der beliebte Würfelklassiker präsentiert sich mit „Kniffel – Das Duell“ in einer spannenden Variante für zwei Personen. Die vertrauten Grundregeln bleiben erhalten, werden jedoch um eine taktische Komponente erweitert. Mit jeweils fünf Würfeln versuchen die Kontrahenten, unterschiedliche Kombinationen zu erzielen und wertvolle Spielscheiben auf ihre Seite zu ziehen. Dabei gilt es, nicht nur die eigenen Möglichkeiten, sondern auch die Spielzüge des Gegenübers im Auge zu behalten. Wer zuerst fünf beliebige oder drei nebeneinanderliegende Scheiben sichert, gewinnt die Partie. Würfelglück allein reicht dabei nicht unbedingt aus, denn auch strategisches Geschick ist gefragt. Das Spiel eignet sich für zwei Personen ab acht Jahren und bietet mit einer Spieldauer von rund 15 Minuten kurzweilige Unterhaltung. HIER geht‘s zum Spiel!
Ligretto® Fußball – Schmidt Spiele
Mit „Ligretto Fußball“ kommt Fußballfieber auf den Spieltisch. Die rasante Variante des beliebten Kartenspielklassikers lässt zwei Mannschaften in einem temporeichen Match gegeneinander antreten. Gefragt sind vor allem Schnelligkeit, Konzentration und ein gutes Reaktionsvermögen. Wer seine Karten geschickt kombiniert und schneller als die gegnerische Mannschaft reagiert, erhöht seine Chancen auf einen Torerfolg. Lange Wartezeiten gibt es hier nicht, denn alle Beteiligten müssen ständig aufmerksam bleiben. Das Kartenspiel eignet sich für zwei bis vier Spieler ab sieben Jahren und dauert rund zehn Minuten pro Partie. Dank seines kompakten Formats ist es auch ein idealer Begleiter für den Urlaub. Ein kurzweiliges Vergnügen für kleine und große Fußballfans. HIER geht‘s zum Spiel!
Flip 7 – Kosmos
Wie weit würden Sie Ihr Glück herausfordern? Beim unterhaltsamen Kartenspiel „Flip 7“ dreht sich alles um die richtige Mischung aus Risikobereitschaft, Glück und taktischem Geschick. Die Spieler sammeln Zahlenkarten und müssen immer wieder entscheiden, ob sie ihre bisher erreichten Punkte sichern oder eine weitere Karte riskieren möchten. Wer eine bereits vorhandene Zahl zieht, verliert sämtliche Punkte dieser Runde. Gelingt es hingegen, sieben unterschiedliche Zahlenkarten zu sammeln, winken 15 zusätzliche Punkte. Verschiedene Aktions- und Bonuskarten sorgen für überraschende Wendungen und zusätzliche Dynamik. Das 2025 zum „Spiel des Jahres“ nominierte Kartenspiel eignet sich für drei bis 18 Personen ab acht Jahren. Mit einer Spieldauer von rund 20 Minuten und leicht verständlichen Regeln ist es sowohl für Familien als auch für gesellige Abende mit Freunden bestens geeignet. HIER geht‘s zum Spiel!