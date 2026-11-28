Kniffel® – Das Duell - Schmidt Spiele

Der beliebte Würfelklassiker präsentiert sich mit „Kniffel – Das Duell“ in einer spannenden Variante für zwei Personen. Die vertrauten Grundregeln bleiben erhalten, werden jedoch um eine taktische Komponente erweitert. Mit jeweils fünf Würfeln versuchen die Kontrahenten, unterschiedliche Kombinationen zu erzielen und wertvolle Spielscheiben auf ihre Seite zu ziehen. Dabei gilt es, nicht nur die eigenen Möglichkeiten, sondern auch die Spielzüge des Gegenübers im Auge zu behalten. Wer zuerst fünf beliebige oder drei nebeneinanderliegende Scheiben sichert, gewinnt die Partie. Würfelglück allein reicht dabei nicht unbedingt aus, denn auch strategisches Geschick ist gefragt. Das Spiel eignet sich für zwei Personen ab acht Jahren und bietet mit einer Spieldauer von rund 15 Minuten kurzweilige Unterhaltung. HIER geht‘s zum Spiel!