Auf den Geräten soll es Hinweise geben, dass die zwei Männer auch in Großbritannien illegale nachrichtendienstliche Maßnahmen geplant hätten. Das könnte bedeuten, dass Personen aus Großbritannien in die Ukraine entführt werden sollten, die dort wegen Wirtschaftsverbrechen angeklagt oder beschuldigt sind, berichtete das ORF-Radio am Freitag.