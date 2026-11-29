Vor knapp zwei Wochen sind die zwei spionageverdächtigen Ukrainer gegen Kaution freigelassen worden, seit einigen Tagen sind sie wieder in Untersuchungshaft. Das Gericht sieht die Gefahr der Tatbegehung.
Die beiden mutmaßlichen Mitglieder des ukrainischen Militärgeheimdienstes HUR befinden sich wieder in Untersuchungshaft. Das bestätigte die Sprecherin des Landesgerichts Wien, Christina Salzborn, in der Nacht auf Sonntag auf Anfrage der APA.
Die Staatsanwaltschaft Wien ermittelt gegen die beiden Ukrainer, die in Wien ein Gebäude observiert haben sollen, wegen geheimen Nachrichtendienstes zum Nachteil Österreichs. Nach derzeitiger Gesetzeslage drohen dafür im Fall einer gerichtlichen Verurteilung maximal fünf Jahre Haft.
Die beiden Personen wurden am Montag, 23. November, wieder in Untersuchungshaft genommen, erklärte Salzborn. Der Beschluss sei 14 Tage wirksam. Die nächste Haftverhandlung habe – so nicht darauf verzichtet wird – am 7. Dezember stattzufinden. Nähere Informationen konnte sie nicht geben: „Es handelt sich um einen Verschlussakt.“
Handys und Computer ausgewertet
Das Landesgericht sah Tatbegehungsgefahr und verhängte deshalb U-Haft. Laut einer gut informierten, hochrangigen Quelle könnte die Analyse der beschlagnahmten Datenträger – Handys und Computer der beiden mutmaßlichen Geheimdienstmitarbeiter – der Grund für die neuerliche Inhaftierung sein, berichtete Ö1 unlängst.
Auf den Geräten soll es Hinweise geben, dass die zwei Männer auch in Großbritannien illegale nachrichtendienstliche Maßnahmen geplant hätten. Das könnte bedeuten, dass Personen aus Großbritannien in die Ukraine entführt werden sollten, die dort wegen Wirtschaftsverbrechen angeklagt oder beschuldigt sind, berichtete das ORF-Radio am Freitag.
Der Ex-Generalstaatsanwalt der Ukraine, Ruslan Krawtschenko, hatte die mutmaßlichen HUR-Spione unlängst beschuldigt, „illegale und gewalttätige Handlungen“ gegen ihn geplant zu haben. Der ukrainische Ex-Chefankläger hatte sich nach Wien abgesetzt.
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