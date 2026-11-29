Skispringerin Lisa Fettner hat sich am Sonntag auf der Normalschanze in Hinzenbach nach ihrem Sieg am Samstag nur Nika Prevc beugen müssen.
Die Salzburgerin lag 2,2 Punkte hinter der Weltcup-Titelverteidigerin. Am Vortag hatte sie noch knapp vor der Slowenin die Nase vorne gehabt. Rang drei im zweiten Bewerb ging 3,0 Zähler hinter Fettner an die Deutsche Agnes Reisch. Die weiteren Österreicherinnen Julia Mühlbacher (21.) und Hannah Wiegele (22.) kam nicht ins Spitzenfeld.
Fettner fehlte nicht viel auf ihren nächsten Heimsieg, das ärgerte die 25-Jährige aber nicht. „Ich muss echt zufrieden sein, die anderen schlafen auch nicht. Natürlich hätte mich ein Doppelsieg gereizt, aber es ist trotzdem richtig schön“, sagte Fettner. Beim Auftakt in der Vorwoche in Lillehammer hatte sie auf der Großschanze die Top Ten zweimal verpasst.
„Hier muss man nicht viel fliegen“
Die kleine Schanze in Hinzenbach, wo sie auch schon in der Vorsaison gewonnen hatte, sei aber wie für sie gemacht. „Ich tue mir beim Fliegen brutal schwer, hier muss man nicht viel fliegen. Am Tisch bringe ich viel Druck hinein, darum kommt sie mir entgegen. Auf Kleinschanzen bin ich richtig gern, auf den großen habe ich noch viel Potenzial, was den Flug angeht.“
Auf einer solchen geht es kommendes Wochenende im polnischen Wisla weiter. Da werden auch wieder alle Norwegerinnen mit dabei sein. Denn in Hinzenbach fehlten Auftaktsiegerin Eirin Maria Kvandal und die in Lillehammer ebenfalls zweimal aufs Podest gekommene Gyda Westvold Hansen. Im Gesamtweltcup führt mit Anna Odine Ström eine andere Norwegerin. Fettner ist acht Punkte hinter Prevc bzw. 30 hinter der Spitze Dritte. Ex-Weltcupsiegerin Eva Pinkelnig verpasste in Oberösterreich als 50. auch bei ihrem zweiten Antreten nach 14-monatiger Verletzungspause die Qualifikation.
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