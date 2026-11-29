„Hier muss man nicht viel fliegen“

Die kleine Schanze in Hinzenbach, wo sie auch schon in der Vorsaison gewonnen hatte, sei aber wie für sie gemacht. „Ich tue mir beim Fliegen brutal schwer, hier muss man nicht viel fliegen. Am Tisch bringe ich viel Druck hinein, darum kommt sie mir entgegen. Auf Kleinschanzen bin ich richtig gern, auf den großen habe ich noch viel Potenzial, was den Flug angeht.“