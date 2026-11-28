Seit über 60 Jahren ist Peggy March (78) nun bereits im Showbusiness. Mit „I Will Follow Him“ gelang ihr als 15-Jährige ein Welthit, und auch ihr Hit „Mit 17 hat man noch Träume“ ist heute noch bekannt. Dass viele glauben, es gebe sie deswegen gar nicht mehr, sieht sie mit Humor: „Hier bin ich, ich lebe noch“, sagt sie schmunzelnd im krone.tv-Interview. Außerdem plaudert sie über den Wandel in der Branche: „Alles hat sich geändert.“