Der Besuch beschränkt sich dabei nicht auf den Weihnachtsmarktbummel. Drei von vier Interessierten möchten die Gelegenheit nutzen, die jeweilige Stadt zu erkunden und Museen sowie historische und kulturelle Sehenswürdigkeiten zu besuchen. 71 Prozent interessieren sich für Gastronomie und regionale Lokale. Knapp zwei Drittel planen Einkäufe für sich und ihre Familien, 61 Prozent wollen Weihnachtsgeschenke besorgen.