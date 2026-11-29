Österreichs schöne Christkindlmärkte haben sich bis zu unseren Nachbarn herumgesprochen. Bei den Italienern sind unsere Märkte besonders beliebt, sie wollen dort auch Weihnachtsgeschenke für ihre Liebsten kaufen.
Insgesamt würden zwei von drei Italienern im Dezember einen Christkindlmarkt besuchen. Zwar bleiben Ziele im eigenen Land am beliebtesten, doch 49 Prozent der Interessierten können sich auch einen Besuch im Ausland vorstellen, geht aus einer Umfrage des italienischen Tourismusverbands Confturismo und des Meinungsforschungsinstituts Swg hervor.
Bei den ausländischen Reisezielen steht besonders Wien hoch im Kurs. 13 Prozent der Italiener, die einen Besuch im Ausland in Betracht ziehen, würden gerne die dortigen Märkte besuchen. Innsbruck und Salzburg folgen mit jeweils sieben Prozent. Auf den weiteren Plätzen folgen Prag und München.
Der Besuch beschränkt sich dabei nicht auf den Weihnachtsmarktbummel. Drei von vier Interessierten möchten die Gelegenheit nutzen, die jeweilige Stadt zu erkunden und Museen sowie historische und kulturelle Sehenswürdigkeiten zu besuchen. 71 Prozent interessieren sich für Gastronomie und regionale Lokale. Knapp zwei Drittel planen Einkäufe für sich und ihre Familien, 61 Prozent wollen Weihnachtsgeschenke besorgen.
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