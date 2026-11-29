Die Zahl der Ankünfte auf Kreta und Gavdos übersteigt bereits das Vorjahresniveau. Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR wurden seit Jahresbeginn bis zum 22. November knapp 25.000 Menschen registriert. Für das gesamte Jahr 2025 hatte die Hilfsorganisation Refugee Support Aegean (RSA) insgesamt 20.187 Ankünfte dokumentiert. Die Überfahrt über das Mittelmeer bleibt gefährlich: Plötzliche Wetterumschwünge, Motorschäden sowie häufig veraltete und schlecht ausgerüstete Boote stellen erhebliche Risiken für die Menschen dar.