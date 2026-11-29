Kommen 500.000 mehr?
Zwei Tote: Rund 1200 Migranten vor Kreta gerettet
Vor der griechischen Insel Kreta haben die Küstenwache und die europäische Grenzschutzagentur Frontex innerhalb von zwei Tagen rund 1200 Migranten aufgegriffen und gerettet. Mindestens zwei Menschen kamen ums Leben, vier weitere wurden verletzt.
Wie der öffentlich rechtliche Rundfunk „ERT“ und regionale Medien berichteten, dauern die Rettungseinsätze weiter an. Aus Kreisen der Küstenwache hieß es, dass sich noch weitere Boote mit Migranten auf dem Meer befinden könnten.
Es wird vermutet, dass Schleuserbanden angesichts eines herannahenden Sturms im östlichen Mittelmeer möglichst viele Menschen von der libyschen Küste nach Kreta bringen wollen. Insbesondere die Region um die ostlibysche Hafenstadt Tobruk gilt als wichtiger Ausgangspunkt der Überfahrten.
Mehr Ankünfte als im Vorjahr
Die Zahl der Ankünfte auf Kreta und Gavdos übersteigt bereits das Vorjahresniveau. Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR wurden seit Jahresbeginn bis zum 22. November knapp 25.000 Menschen registriert. Für das gesamte Jahr 2025 hatte die Hilfsorganisation Refugee Support Aegean (RSA) insgesamt 20.187 Ankünfte dokumentiert. Die Überfahrt über das Mittelmeer bleibt gefährlich: Plötzliche Wetterumschwünge, Motorschäden sowie häufig veraltete und schlecht ausgerüstete Boote stellen erhebliche Risiken für die Menschen dar.
Sicherung der Hafenanlagen
Der griechische Migrationsminister Thanos Plevris sagte dem griechischen Fernsehsender Skai, die libysche Küstenwache sei nach den jüngsten Angriffen auf ein russisches Kriegsschiff im Hafen von Benghazi vor allem mit der Sicherung der Hafenanlagen beschäftigt. Dadurch kümmere sie sich derzeit kaum um die Aktivitäten der Schleuserbanden.
Plevris hatte zudem von mehr als einer halben Million Menschen gesprochen, die sich in Libyen auf eine Überfahrt nach Europa vorbereiten sollen.
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