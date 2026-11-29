Für Rad-Ass Michael Gogl und Sprinterin Susi Gogl-Walli ist Zweisamkeit ein seltenes Gut – auch in der besinnlichen Jahreszeit. Zumal die beiden nach dem „Punschgeflüster“ mit der „Krone“ nach Südafrika bzw. Gran Canaria abhoben.
„Zweisamkeit vor Familienfeier“, kommt es beim „Punschgeflüster“ mit der „Krone“ wie aus der Pistole geschossen. Verständlich! Denn unser berühmtestes OÖ-Sportler-Ehepaar Michael Gogl und Susanne Gogl-Walli hat davon nicht allzu viel. „Ich bin knapp über 200 Tage im Jahr unterwegs“, sagt Michael, der seit 13 (!) Jahren auf der World Tour als Rad-Profi aktiv ist. „Der Sport ist bei uns halt omnipräsent – zumindest schauen wir aber immer, dass wir unser Trainingslager zur selben Zeit absolvieren, damit es da zu keinen Überschneidungen kommt“, betont Susi, für die es nun nach Südafrika geht.
Rückkehr am 23. Dezember
Für ihren Michi, dem sie nach achtjähriger Beziehung 2022 das Jawort gegeben hatte, steht indes im Dezember ein Camp auf Gran Canaria an. Rückkehr: Einen Tag vor Heiligabend. Und sogar an dem sind die „Gogls“, obwohl sie ja eigentlich die Zweisamkeit präferieren würden, getrennt. „Wir sind zuerst am 24. bei meinen Eltern, dann fährt er aber zu seiner Familie und ich bleibe bei meiner. Erst am Christtag komme ich dann nach. Das ist jetzt schon unser 13. Weihnachten, aber an Heiligabend waren wir noch nie gemeinsam“, erzählt Österreichs Rekordhalterin über 400 Meter.
Völlerei dann Sport
„Das hat sich irgendwie so eingebürgert – aber es passt auch“, betont Michael. Was aber nicht heißt, dass es überhaupt keine Zeit zu zweit gibt. Immerhin in der „Off-Season“ konnte man fast eineinhalb Monate zusammen verbringen, war sogar gemeinsam auf Urlaub. Und auch unter dem Jahr unterstützt man sich so gut es geht. Als Michael im Sommer bei fast 40 Grad in Schwanenstadt seinen ersten Staatsmeistertitel auf der Straße holte, half seine Frau vor Ort in der Verpflegungszone aus.
Schlussendlich steht der Sport fast immer im Vordergrund. Auch in der besinnlichen Jahreszeit. Weshalb auch beide sagen: „An den zwei Weihnachtstagen ist Völlerei erlaubt, danach wird wieder trainiert!“
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