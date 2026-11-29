Rückkehr am 23. Dezember

Für ihren Michi, dem sie nach achtjähriger Beziehung 2022 das Jawort gegeben hatte, steht indes im Dezember ein Camp auf Gran Canaria an. Rückkehr: Einen Tag vor Heiligabend. Und sogar an dem sind die „Gogls“, obwohl sie ja eigentlich die Zweisamkeit präferieren würden, getrennt. „Wir sind zuerst am 24. bei meinen Eltern, dann fährt er aber zu seiner Familie und ich bleibe bei meiner. Erst am Christtag komme ich dann nach. Das ist jetzt schon unser 13. Weihnachten, aber an Heiligabend waren wir noch nie gemeinsam“, erzählt Österreichs Rekordhalterin über 400 Meter.